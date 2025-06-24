Duygusal Olarak Cansız Hissedenlerin Kendine Sorması Gereken 5 Soru
Bazen insanlar gülse de gülmez, ağlasa da rahatlamaz, her şey aynı gelir. Duygusal olarak boş hissetmek hayatın belli dönemlerinde ortaya çıkabilir. Böyle zamanlarda “Neden böyle hissediyorum?” sorusu bile ağır gelir. İşte tam o anlarda, insanın kendine sorması gereken birkaç doğru soru olabilir. Belki cevaplar hemen gelmez ama bu sorular zihni ve kalbi biraz kıpırdatabilir. Duygusal olarak cansız hisseden biri için bazen küçük bir başlangıç, en büyük adımdır.
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1. Kendime Son Zamanlarda Gerçekten Ne İyi Geldi?
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2. Kendime Nasıl Davranıyorum?
3. Şu An Gerçekten Ne İhtiyacım Var?
4. Ben Ne Zamandır Böyle Hissediyorum?
5. Kendimi Bu His İçin Yargılıyor muyum?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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