Duygusal Olarak Cansız Hissedenlerin Kendine Sorması Gereken 5 Soru

Duygusal olarak tamamen yorgun hissettiğinde, insan yaptığı hiçbir şeyden keyif alamaz gibi gelir. Ama geri dönüp bakıldığında bazen küçük şeyler fark edilir. Gerçekten iyi gelen bir müzik, yürüyüş, sohbet ya da sadece bir kahve molası bile olabilir. İnsan bazen bu iyi gelenleri unutup tamamen hissizleştiğini sanar. Bu soruyu sormak, belki de çoktan bıraktığın bir şeyi hatırlamana yardım eder. O küçük iyi gelen anlar, yeniden hissetmeye başlamak için bir ipucu olabilir.