Evde Rahatlamanın 10 Bilimsel Yolu: Rahatlamak Sandığından Daha Kolay
Gün içinde telefonlar, iş yükü ve sürekli maruz kaldığımız haberler yüzünden kendimizi fazlasıyla sıkışmış hissediyoruz. Evdeyken bile zihnimiz dinlenemiyor, sürekli bir koşuşturma halinde kalıyoruz. Peki bu yoğunlukta gerçekten rahatlamak mümkün mü? Bilim tam da bu soruya cevap veriyor. Araştırmalar, evde kolayca uygulanabilecek küçük yöntemlerle stres seviyesini düşürmenin mümkün olduğunu söylüyor.
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1. Derin Bir Nefes Almak Her Zaman İşe Yarıyor
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2. Telefonu Bırakmak Bazen En İyi Terapi Olabilir
3. Kasları Gevşetmek Stresi Üzerinden Atmana Yardımcı Olur
4. Yoga Sadece Spor Değil, Gerçekten Rahatlatıyor
5. Kendine Mutluluk Alanı Yaratmak Sandığından Daha Etkili
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6. Gülmek Ruhun Gerçek İlacı
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8. Yetişkin Boyama Kitapları Gerçekten İşe Yarıyor
9. Çikolata Yemek Gerçekten Ruh Halini Değiştiriyor
10. Uyku Her Şeyin Temelidir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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