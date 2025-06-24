Evde Rahatlamanın 10 Bilimsel Yolu: Rahatlamak Sandığından Daha Kolay

Yoga uzun zamandır hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama için tavsiye edilen bir pratik. Araştırmalara göre düzenli yoga yapan kişilerde stres hormonu seviyeleri belirgin şekilde düşüyor. Haftada dört kez yoga yapmak, hem bedeni esnetiyor hem de zihni sakinleştiriyor. Yoga sayesinde nefes kontrolü ve kas gevşemesi bir arada sağlanıyor, bu da günlük stresin vücuttaki etkilerini azaltıyor.