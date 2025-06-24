Narin Ruhlu İnsanların 10 Özelliği

Narin ruhlu insanlar ne hissediyorsa genelde içlerine atar, dışarıya yansıtmazlar. Gülümserken bile kalplerinde kırgınlık taşıyabilirler. Kolay kolay kimseyle duygularını paylaşmazlar. En küçük bir laf, hiç beklenmeyen bir davranış bile onları derinden yaralayabilir. Ama yine de susarlar çünkü en çok başkalarını kırmaktan korkarlar. Çoğu insan onları güçlü sanır ama aslında onlar, herkesten daha kırılgandır.