Psikoloğa Göre Çocuklukta Dışlanmış Çocuklar Yetişkinlikte Bu Özellikleri Taşıyor

Psikolog Dr. Alexandra Stratyner, çocuklukta yaşanan dışlanma hissinin yalnızlık, üzüntü, öfke, kaygı ve özgüven eksikliği gibi duygulara neden olduğunu belirtiyor. Bu duygular ele alınmadığında yetişkinlikte de peşimizi bırakmıyor ve zamanla zihinsel sağlığımızı zedeleyebiliyor. Çocukluk döneminde yaşananlar, gelişim için en hassas dönemlerde meydana geldiği için, yetişkin kişiliğimizi bile şekillendirebiliyor.

Sosyal ortamda dışlanan bir çocuk, ileride diğer insanlarla iletişimde güvensizlik yaşayabiliyor çünkü çocukken yeterince sosyal etkileşim yaşamamış olmak, yetişkinlikte ilişkileri yürütmeyi zorlaştırabiliyor. Ayrıca kişiler, çocuklukta kimlerin gerçekten dost olduğunu erken öğrenip sadakate çok daha fazla önem verir hale geliyor.