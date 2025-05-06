Psikoloğa Göre Çocuklukta Dışlanmış Çocuklar Yetişkinlikte Bu Özellikleri Taşıyor
Çocukluk hepimiz için zorlu bir dönemdir. Arkadaşlarımız tarafından dışlanmak ise bu zorlukların en yıpratıcılarından biridir. Hepimiz yeni okullarda ya da ortamlarda dışlanma korkusunu bir şekilde tatmışızdır. Fakat bazıları için bu his sadece geçici bir deneyim değildir. İşte bu kalıcı dışlanmalar, yetişkinlikte kişiliğin yapıtaşlarını bile etkileyebilir.
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Çocukken yaşanan dışlanmalar ömür boyu etkili olabilir.
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Dışlanan çocuklar, başkalarının dışlanmasını da daha iyi fark edebiliyor ve bu onlarda güçlü bir empati yeteneği geliştirebiliyor.
Çocukken dışlananlar, yetişkinlikte insanları memnun etmeye çalışabiliyor ve ilişkilerde sürekli onaylanma ihtiyacı duyabiliyorlar.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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