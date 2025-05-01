Artık Ortadakine Koşmayacaksınız: Umumi Tuvaletlerde En Temiz Kabin Hangisi?

Çoğu kişi ilk kabini tercih etmiyor çünkü fazla bariz göründüğünü düşünüyor ve bu yüzden çoğunlukla ortalara veya en uzak kabinlere yöneliyor. Fakat araştırmalara göre özellikle kadınlar, mahremiyet arayışıyla genellikle orta veya en arka kabinleri tercih ediyor ve bu da ilk kabinin daha az kullanılmasına yol açıyor.

Hatta 1995 yılında yapılan bir araştırma, tuvalet kağıdı tüketimini analiz ederek ortadaki kabinlerin açık ara daha fazla kullanıldığını ortaya koymuş.