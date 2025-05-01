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Artık Ortadakine Koşmayacaksınız: Umumi Tuvaletlerde En Temiz Kabin Hangisi?

Artık Ortadakine Koşmayacaksınız: Umumi Tuvaletlerde En Temiz Kabin Hangisi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.05.2025 - 12:11

Umumi tuvaletlere girdiğinizde kabin seçerken neye göre karar veriyorsunuz? Bazen herkes gibi bir an düşünüp en köşeyi mü yoksa en ortayı mı seçsem diye kararsız kalıyor musunuz? Emin olun yalnız değilsiniz, pek çok insan bu tercihi yaparken farkında olmadan aynı ikilemi yaşıyor. Kimileri ilk kabinin fazla göz önünde olduğunu düşünürken, kimileri de uzak köşelere doğru yöneliyor. Peki ya gerçekten en temiz kabin hangisi?

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Temizliğin sırrı ilk kabinde saklı!

Temizliğin sırrı ilk kabinde saklı!

Çoğu kişi ilk kabini tercih etmiyor çünkü fazla bariz göründüğünü düşünüyor ve bu yüzden çoğunlukla ortalara veya en uzak kabinlere yöneliyor. Fakat araştırmalara göre özellikle kadınlar, mahremiyet arayışıyla genellikle orta veya en arka kabinleri tercih ediyor ve bu da ilk kabinin daha az kullanılmasına yol açıyor. 

Hatta 1995 yılında yapılan bir araştırma, tuvalet kağıdı tüketimini analiz ederek ortadaki kabinlerin açık ara daha fazla kullanıldığını ortaya koymuş.

Psikologlar bu eğilimi merkez tercihi olarak tanımlıyor.

Psikologlar bu eğilimi merkez tercihi olarak tanımlıyor.

Yani insanlar benzer seçenekler arasında ortadakine yönelmeye daha yatkın oluyor. Diğer yandan bazıları mahremiyet endişesiyle arka kabinlere gitmeyi tercih ediyor. İlginç olan ise, bu konuda erkeklerin pek bir kuralı veya tercihi yokmuş gibi görünmesi. 

Birkaç erkek kullanıcı, sadece yan kabinde biri varsa biraz mesafe bırakmayı tercih ettiğini söylüyor ama çoğunluğu için kabin seçimi tamamen rastlantısal. Kimisi bu tercihi bir alışkanlık olarak sürdürürken, kimisi yalnızca kabin temiz görünüyorsa oraya yöneliyor.

İşin doğrusu eğer en az mikrop kapmak istiyorsanız, ilk kabini seçmeniz hala en mantıklısı.

İşin doğrusu eğer en az mikrop kapmak istiyorsanız, ilk kabini seçmeniz hala en mantıklısı.

Tabii bu bilgi yayıldıkça ilk kabinin de kalabalıklaşabileceğini unutmamak gerek. Bakalım bir dahaki umumi tuvalet ziyaretinizde tercihiniz değişecek mi?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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