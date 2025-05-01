Artık Ortadakine Koşmayacaksınız: Umumi Tuvaletlerde En Temiz Kabin Hangisi?
Umumi tuvaletlere girdiğinizde kabin seçerken neye göre karar veriyorsunuz? Bazen herkes gibi bir an düşünüp en köşeyi mü yoksa en ortayı mı seçsem diye kararsız kalıyor musunuz? Emin olun yalnız değilsiniz, pek çok insan bu tercihi yaparken farkında olmadan aynı ikilemi yaşıyor. Kimileri ilk kabinin fazla göz önünde olduğunu düşünürken, kimileri de uzak köşelere doğru yöneliyor. Peki ya gerçekten en temiz kabin hangisi?
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Temizliğin sırrı ilk kabinde saklı!
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Psikologlar bu eğilimi merkez tercihi olarak tanımlıyor.
İşin doğrusu eğer en az mikrop kapmak istiyorsanız, ilk kabini seçmeniz hala en mantıklısı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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