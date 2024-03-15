Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumundan Survivor Sema'nın Halayına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumundan Survivor Sema'nın Halayına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
15 Mart Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Uluslararası Emmy Ödülü'ne layık görülen Yargı'nın sevilen senaristi Sema Ergenekon, son bölümde yazdığı tecavüz sahnesiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Sessizliğini koruyan Ergenekon, son zamanlarda güçlü kadın temasıyla dikkat çeken Bahar dizisiyle ilgili atılan bir tweeti beğenerek herkese sessiz bir cevap verdi!
Hande Erçel ve Burak Deniz, sezona umutla başlayan ancak erken final yapan Bambaşka Biri dizisinde partner olmuşlardı. Sevilen ikilinin Çarkıfelek için yeniden bir araya geleceği öğrenildi.
Bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum dizisinin bu kadar unutulmaz olmasının sebeplerinden biri de Hazal Kaya'nın canlandırdığı Feriha karakterinin nişan saçıydı. Halil'le limonata ve çerezli nişan törenindeki saçıyla aklımızda çıkamayan Feriha'nın saçını bu defa Berfu Yenenler'le Talk Show Perileri'nde gördük. Hazal Kaya izleyicilerden birine bu saçı yapınca resmen nostalji yaşadık.
Survivor All Star'da yeni yarışmacıların gelmesinin sona ermesiyle adadaki yarışmacı sayısı azalmaya devam ediyor. Yeni eleme heyecanının yaşandığı Survivor'da, adın yarışmacılar arasında yapılan düello sonunda kim elendi?
Daha önce Yargı'da Savcı Pars rolüyle şimdi de Bahar'da Timur karakteriyle karşımıza çıkan Mehmet Yılmaz Ak, İbrahim Selim ile Bu Gece programında çektiği bir sahne yüzünden bayıldığını itiraf etti.
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Geçtiğimiz günlerde Dominik'te bir ailenin evine girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıkan Poyraz'la ilgili günler sonra ilk kez Acun Ilıcalı açıklama yaptı.
Cuma akşamlarının iki iddialı dizisi Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti arasındaki rekabet ikinci sezonla beraber tamamen sona ermişti. Şerbo bölümleri muazzam bir kaosla ilerlerken Yalı Çapkını'nda senaryonun sürekli dön dolaş aynı yere gelmesi izleyiciyi uzaklaştırırken, Yalı Çapkını Seyran'ı Afra Saraçoğlu, Kızılcık Şerbeti'ne meydan okuyan bir paylaşım yaptı.
İnci Taneleri henüz seyirciyle buluşmadan dahi herkeste büyük heyecan oluşturmuştu. Yayına girdiği günden bu yana merakla izlenen dizide Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem karakterinin şiirsel konuşmaları ise her bölüm sonrası konuşuluyor.
2000'li yılların başında yayınlanan ve tadı damağımızda kalan dizilerden biriydi Yarım Elma... Unutulmaz dizinin başrollerinde de Janset Paçal ve Günay Karacaoğlu'nu izlemiştik. Müthiş ikili 22 yıl sonra bir arada verdikleri pozlarla hepimizi maziye götürdü!
Survivor'ın en büyük olaylarından biri olan Sema Aydemir'in Pınar Saka'ya şiddet uygulayıp 1 hafta içinde diskalifiye olmasıydı. Sema'yı sözlü tahrik ettiği için söz konusu olayda Pınar haksız görülürken, Survivor'dan elenen Pınar'ı duyunca halay çeken Sema'ya Pınar'ın eşi yanıt vermişti. Sema Aydemir, Pınar'ın eşine açtı ağzını yumdu gözünü.
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Televizyon dünyasında damgasını vurmuş diziler arasında yer alan Adını Feriha Koydum'u en çok Feriha'nın unutulmaz nişan saçı ve makyajıyla hatırlıyoruz. Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan Hazal Kaya, Feriha'nın saçı hakkında yıllar sonra itirafta bulundu.
Bahar dizisinin Aziz Uras'ı olarak tanıdığımız oyuncu Demirhan Demircioğlu, dizide canlandırdığı karakterle kısa sürede çok sevilirken, Demircioğlu hakkında skandal bir kadına şiddet iddiası ortaya atıldı. 2022 Aralık ayında o zamanki kız arkadaşına şiddet uyguladığı haberi tekrardan gündem olan oyuncudan henüz açıklama gelmedi.
Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler, daha yeni yeni aşk yaşadıklarını kabullenen rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in setteki aşk durumunu yorumladı!
Hatırlarsanız Survivor'da Sema ve Pınar arasında bitmek bilmez bir gerginlik vardı. Hatta Sema yarışmaya dahil olur olmaz ikilinin arasındaki gerginlik büyük bir kavgaya dönüşmüş Sema diskalifiye olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde Survivor'dan Pınar elendi ve Sema'nın yaptığı paylaşım gündeme geldi.
Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit... Karizmatik görünümleriyle meşhur bu ünlüler eğer kilolu olsalardı nasıl görünürlerdi hiç merak ettiniz mi? Hadi, gelin birlikte bakalım!
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Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen, tedavi süreci uzayınca diziye veda etmek zorunda kalmıştı. Uzun süredir hastanede yatan Tanrıöğen'den sonunda sevindiren haber geldi.
Hatırlarsanız Survivor All Star 2024'ün geçtiğimiz bölümünde Yunus Emre Özden baba olacağını öğrenmiş ve eşi bir sonraki günde gebeliğinin sonlandığını duyurmuştu. Yunus Emre'nin canlı yayında baba olacağı haberini alırken diğer yarışmacıların verdiği tepkiler ise sosyal medyada gündem olmuştu. Mehmet Ali Erbil'den o görüntüler ile ilgili şoke eden açıklamalar geldi!
Survivor All Star'dan geçtiğimiz haftalarda elenen Mustafa Kemal Kurt'un adaya veda etmesi herkesi şaşırtırken, sosyal medya hesabından soru-cevap etkinliği yapan Mustafa Kemal, bilerek elendiğine dair imasıyla kafaları karıştırdı.
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