Görüş Bildir
Haberler
TV
Düelloyu Sema'ya Adadı: Survivor'da Kim Elendi?

Düelloyu Sema'ya Adadı: Survivor'da Kim Elendi?

survivor
themyscira - Misafir Editör
15.03.2024 - 00:52

Survivor All Star'da yeni yarışmacıların gelmesinin sona ermesiyle adadaki yarışmacı sayısı azalmaya devam ediyor. Yeni eleme heyecanının yaşandığı Survivor'da, adın yarışmacılar arasında yapılan düello sonunda kim elendi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz hafta Mustafa Kemal'in elenmesinin ardından bu hafta kadın yarışmacılar arasında yapılacak elemede ilk aday Aysu olmuştu.

Geçtiğimiz hafta Mustafa Kemal'in elenmesinin ardından bu hafta kadın yarışmacılar arasında yapılacak elemede ilk aday Aysu olmuştu.

Yarışmada pek çok kavgaya karışan Pınar, son haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi.

Yarışmada pek çok kavgaya karışan Pınar, son haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi.

Üçüncü dokunulmazlık oyununu da Kırmızı takımın kaybetmesinin ardından takımının ikinci, haftanın üçüncü adayı olarak belirlenen isim Gizem oldu.

Üçüncü dokunulmazlık oyununu da Kırmızı takımın kaybetmesinin ardından takımının ikinci, haftanın üçüncü adayı olarak belirlenen isim Gizem oldu.

Son olarak Mavi takımın kaybettiği dokunulmazlık oyunu sonucu, haftanın son eleme adayı olarak Berna belirlendi.

Son olarak Mavi takımın kaybettiği dokunulmazlık oyunu sonucu, haftanın son eleme adayı olarak Berna belirlendi.

Gizem ve Aysu arasında oynanan düelloyu Gizem;

Gizem ve Aysu arasında oynanan düelloyu Gizem;
İçeriğin Devamı Aşağıda

Pınar ve Berna arasında oynanan düelloyu ise Berna kazandı.

Pınar ve Berna arasında oynanan düelloyu ise Berna kazandı.

Son olarak Pınar ve Aysu arasında oynanan düelloyla da yarışmaya veda eden isim belirlendi.

Son olarak Pınar ve Aysu arasında oynanan düelloyla da yarışmaya veda eden isim belirlendi.

Survivor All Star'da bu hafta elenen isim Pınar oldu.

Survivor All Star'da bu hafta elenen isim Pınar oldu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
12
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?