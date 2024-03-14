Düelloyu Sema'ya Adadı: Survivor'da Kim Elendi?
Düelloyu Sema'ya Adadı: Survivor'da Kim Elendi?
Survivor All Star'da yeni yarışmacıların gelmesinin sona ermesiyle adadaki yarışmacı sayısı azalmaya devam ediyor. Yeni eleme heyecanının yaşandığı Survivor'da, adın yarışmacılar arasında yapılan düello sonunda kim elendi?
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Geçtiğimiz hafta Mustafa Kemal'in elenmesinin ardından bu hafta kadın yarışmacılar arasında yapılacak elemede ilk aday Aysu olmuştu.
Yarışmada pek çok kavgaya karışan Pınar, son haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi.
Üçüncü dokunulmazlık oyununu da Kırmızı takımın kaybetmesinin ardından takımının ikinci, haftanın üçüncü adayı olarak belirlenen isim Gizem oldu.
Son olarak Mavi takımın kaybettiği dokunulmazlık oyunu sonucu, haftanın son eleme adayı olarak Berna belirlendi.
Gizem ve Aysu arasında oynanan düelloyu Gizem;
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Pınar ve Berna arasında oynanan düelloyu ise Berna kazandı.
Son olarak Pınar ve Aysu arasında oynanan düelloyla da yarışmaya veda eden isim belirlendi.
Survivor All Star'da bu hafta elenen isim Pınar oldu.
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