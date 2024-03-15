Hazal Kaya'dan Yıllar Sonra Gelen Feriha'daki Meşhur Nişan Saçı İtirafı!
Hazal Kaya'dan Yıllar Sonra Gelen Feriha'daki Meşhur Nişan Saçı İtirafı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=NdldA...
Televizyon dünyasında damgasını vurmuş diziler arasında yer alan Adını Feriha Koydum'u en çok Feriha'nın unutulmaz nişan saçı ve makyajıyla hatırlıyoruz. Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan Hazal Kaya, Feriha'nın saçı hakkında yıllar sonra itirafta bulundu.
KAYNAK: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri
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Efsane dizilerden Adını Feriha Koydum'da Hazal Kaya'nın canlandırdığı Feriha karakterinin nişan saçı ve makyajını unutmak mümkün değil.
"Simli nişan saçı" akımını tek başına sırtlayan Feriha'nın o hallerini izleyiciler olarak hala unutamazken, Hazal Kaya o saç hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu.
Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan Hazal Kaya, diziden yıllar sonra makyajı kendisi yaptığını itiraf etti.
Makyajı tamamen kendisinin yaptığını söyleyen Kaya, saçtaki simleri az bulduğunu belirtip bolca sim ilavesi yaptığını belirtince o ikonik saçın Hazal Kaya'nın eseri olduğu ortaya çıktı.
İşte o anlar:
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