Hazal Kaya'dan Yıllar Sonra Gelen Feriha'daki Meşhur Nişan Saçı İtirafı!

Televizyon dünyasında damgasını vurmuş diziler arasında yer alan Adını Feriha Koydum'u en çok Feriha'nın unutulmaz nişan saçı ve makyajıyla hatırlıyoruz. Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan Hazal Kaya, Feriha'nın saçı hakkında yıllar sonra itirafta bulundu.

KAYNAK: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri