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Acun Ilıcalı'dan Dominik'te Hırsızlık Yapan Survivor Poyraz'la İlgili Yeni Açıklama!

Acun Ilıcalı'dan Dominik'te Hırsızlık Yapan Survivor Poyraz'la İlgili Yeni Açıklama!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
15.03.2024 - 11:54

Geçtiğimiz günlerde Dominik'te bir ailenin evine girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıkan Poyraz'la ilgili günler sonra ilk kez Acun Ilıcalı açıklama yaptı.

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Survivor All Star'ın favori yarışmacılarından biri olan Poyraz, skandal bir olayla gündeme gelmişti.

Survivor All Star'ın favori yarışmacılarından biri olan Poyraz, skandal bir olayla gündeme gelmişti.

Poyraz'ın Survivor tarihinin en büyük cezayı alacağını söyleyen Acun Ilıcalı, hırsızlık yaptığını açıklamıştı.

Poyraz'ın Survivor tarihinin en büyük cezayı alacağını söyleyen Acun Ilıcalı, hırsızlık yaptığını açıklamıştı.

Ilıcalı, Poyraz'ın Dominik'te bir ailenin evine girip yiyecek ve içecekleri çaldığını söylemişti. Ayrıca Poyraz'ın polise şikayet edilmesini de engellediğini belirtmişti.

Ilıcalı, Poyraz'ın Dominik'te bir ailenin evine girip yiyecek ve içecekleri çaldığını söylemişti. Ayrıca Poyraz'ın polise şikayet edilmesini de engellediğini belirtmişti.

Günler sonra ise Acun Ilıcalı, 15 ödülden yararlanmama cezası alan Poyraz'la ilgili konuştu.

Günler sonra ise Acun Ilıcalı, 15 ödülden yararlanmama cezası alan Poyraz'la ilgili konuştu.

Ilıcalı, "Bu sezon tecrübeli yarışmacı olduğu için biraz daha uyanıklar diyebiliriz. Poyraz'ın kafasında bir ev bulup içine gireyim diye düşündüğünü düşünmüyorum. Yine de ne düşündü girdi, bilmiyorum ama keşke girmeseydi. Yarışma içerisinde hep söylüyorum, illegal besin edinmeyi hırsızlık saymıyoruz. Onun niyeti de o değil bu bizim için kural ihlali." dedi.

Ilıcalı, "Bu sezon tecrübeli yarışmacı olduğu için biraz daha uyanıklar diyebiliriz. Poyraz'ın kafasında bir ev bulup içine gireyim diye düşündüğünü düşünmüyorum. Yine de ne düşündü girdi, bilmiyorum ama keşke girmeseydi. Yarışma içerisinde hep söylüyorum, illegal besin edinmeyi hırsızlık saymıyoruz. Onun niyeti de o değil bu bizim için kural ihlali." dedi.

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