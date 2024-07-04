Selen Seyven'in Kovulma Nedeninden Game of Thrones Krizine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Selen Seyven'in Kovulma Nedeninden Game of Thrones Krizine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
4 Temmuz Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Yiğit Kirazcı'nın sunduğu Letterbox Türkiye programında Game of Thrones hayranlarını çok şaşırtacak anlar yaşandı. Yarışmacılar dizinin kelime yazımını bilemedi. Detaylar içerikte!
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2. MasterChef Türkiye yarışmasında üçlü düellolar devam ediyor. Yarışmacılar şeflerin istedikleri yemeği çıkarıp bir üst tura geçmeye çalışıyor. Tabii bu anlarda da yarışmacıların istemediği olaylar başlarına geliyor. Yarışmanın son bölümünde üç yarışmacının aynı anda elenmesi de bunlardan biri. Gelin MasterChef tarihinde bir ilk olan o anlara hep birlikte bakalım.
3. Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh diziden ayrılmıştı. Nisan ayında kadroya yeniden dahil oldu. Peki neden? Mesut Komiser'den öğrenelim...
4. Kısmetse Olur yarışması takipçileri bilir, Emre Ubeyli programa damga vuran isimlerdendi. Bu sabah sosyal medyada evlendiği haberi ile hepimizi şaşırttı.
5. Survivor Yunus Emre yarışmadaki favorisini açıkladı. Yarışmada beğenmediği yarışmacı ise herkesin aklındaki isim oldu.
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6. 2011-2012 yılları arasında FOX ekranlarında yayınlanan günlük dizi Dinle Sevgili, meğer şimdilerde tanıdığımız o ünlü isimleri bir araya getirmiş. Dizinin kadrosunu görünce şok olacaksınız.
7. Gazeteci İrfan Değirmenci, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında yaşananlar hakkında yorum yaptı. "Sizce yeni sezonda programa baskı gelir mi?" diye sordu.
8. Kızılcık Şerbeti sezona ara verse de izleyici eski bölümleri tekrar izliyor. Bir bölümde Pembe'nin gözündeki gariplik dikkat çekti.
9. ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve Oktay Kaynarca'nın sunduğu Alan yarışmasında yaptığı ses taklidi ile iş teklifi alan yarışmacı iş yerinden video paylaştı.
10. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali, 2 yıl önce ani bir şekilde diziden ayrılarak tepki çekmişti. Ünlü oyuncu 2 yıl sonra diziyle ilgili itirafta bulundu!
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11. Bir dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Kocamın Ailesi'nin başrol oyuncusu Selen Seyven diziden kovulmuştu. Seyven'in kovulmasına neden olan olayın şaşırtan detaylarını anlatıyoruz!
12. Sonunda beklediğimiz gün geldi: Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın efsane programı Dünya Güzellerim, "tatilde" formatıyla yeniden ekranlarda! Ancak daha önce kavgayla biten program bu kez kavgayla başladı. Bülent Ersoy'un kumru kavgası ilk bölüme damgasını vurdu!
13. Bir X kullanıcısı "Rolü için doğmuş bir aktörün adını söyleyin" diyerek yepyeni bir akım başlattı. Rolleriyle bütünleşmiş 11 oyuncu yorumlardaki yerini aldı!
14. Birsen Altuntaş, Netflix'te izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Orhan Pamuk'un aynı adlı eserinden uyarlanacak Masumiyet Müzesi için ekranların sevilen ismine teklif gittiğini açıkladı!
15. Yarım Elma, Recep İvedik, Kırmızı Oda gibi pek çok popüler yapımda rol alan ünlü oyuncu Berna Biber, şişman oyuncu olmanın zorluklarını mevzu YouTube kanalına anlattı.
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