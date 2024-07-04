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Yiğit Kirazcı'nın Sunduğu Letterbox Türkiye Yarışmasında 'Game of Thrones' Krizi Çıktı

Yiğit Kirazcı'nın Sunduğu Letterbox Türkiye Yarışmasında 'Game of Thrones' Krizi Çıktı

Game of Thrones dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 09:01

Yiğit Kirazcı'nın sunduğu Letterbox Türkiye programında Game of Thrones hayranlarını çok şaşırtacak anlar yaşandı. Yarışmacılar dizinin kelime yazımını bilemedi. Detaylar içerikte!

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Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı, geçtiğimiz haftalarda CNBC-e kanalında Letterbox Türkiye programını sunmaya başlamıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı, geçtiğimiz haftalarda CNBC-e kanalında Letterbox Türkiye programını sunmaya başlamıştı.

Hafta içi her gün yayınlanan programda yarışmacılar doğru harf tahminleri yaparak kelimeleri bulmaya çalışıyor. Doğru cevabı bulanlar 25 bin TL para ödülü kazanıyor. Doğru cevabı bulma esnasında ise programda birbirinden komik anlar yaşanıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda yarışmacılar doğru harf tahminleri yaparak kelimeleri bulmaya çalışıyor. Doğru cevabı bulanlar 25 bin TL para ödülü kazanıyor. Doğru cevabı bulma esnasında ise programda birbirinden komik anlar yaşanıyor.

Letterbox'da geçtiğimiz günlerde izleyenleri çok şaşırtacak bir tahmin anı yaşandı. Yarışmacılar dünyanın en çok sevilen dizilerinden biri olan Game of Thrones'un yazımını bir türlü doğru bilemedi.

Game of Thrones hayranlarını sinirlendirecek o anları buradan izleyebilirsiniz:

Peki izleyenler ne yorum yaptı? Gelin hep birlikte bakalım.

Peki izleyenler ne yorum yaptı? Gelin hep birlikte bakalım.
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