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Oya Okar'ın Arka Sokaklar'a Vedasına Tepkilerden Onur Dilber'in Yanıtına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Oya Okar'ın Arka Sokaklar'a Vedasına Tepkilerden Onur Dilber'in Yanıtına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Arka Sokaklar yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.06.2026 - 17:57
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

24 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan The Traitors formatı, Türkiye uyarlamasıyla da dikkat çekmişti.

Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan The Traitors formatı, Türkiye uyarlamasıyla da dikkat çekmişti.

Son dönemde öne çıkan yarışma programlarından biri olan The Traitors Türkiye ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım için beklenen karar verildi. Strateji, ittifak ve psikolojik mücadeleyi bir araya getiren programın geleceği uzun süredir konuşuluyordu. Yarışmanın devam edip etmeyeceği konusunda çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. İlk sezon boyunca sosyal medyada da geniş yer bulan yapımın yeni sezonu için beklenen haber geldi.

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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber'in projeden ayrılması gündeme damga vurdu.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber'in projeden ayrılması gündeme damga vurdu.

TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber, dizi kadrosundan çıkarıldı. Onur Dilber'in TRT dizisinden çıkarılma nedeni olarak başrol Ulaş Tuna Astepe'yle kavga etmesi ve senaristlerden karakterine özel sahneler istemesi gösterilirken Onur Dilber'den söz konusu iddialara yanıt gecikmedi.

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Programda çocukluk döneminden söz eden Günay Karacaoğlu, büyüdüğü evin dışarıdan bakıldığında sıradan bir aile yapısına sahip olduğunu söyledi.

Programda çocukluk döneminden söz eden Günay Karacaoğlu, büyüdüğü evin dışarıdan bakıldığında sıradan bir aile yapısına sahip olduğunu söyledi.

Günay Karacaoğlu katıldığı programda çocukluk yıllarına dair bilinmeyenleri anlattı. Ailesiyle ilişkisine değinen oyuncu, hayatının önemli bir bölümünde kendisini kabul ettirmeye çalıştığını söyledi. Beş kişilik bir ailenin üçüncü çocuğu olduğunu belirten Karacaoğlu, çocukluk döneminde yaşadığı duyguların bugün yaptığı mesleği seçmesinde etkili olduğunu ifade etti. Oyuncu, ailesinin ilgisini çekebilmek için uzun yıllar çaba gösterdiğini anlattı. Bu nedenle sahne sanatlarına yöneldiğini söyleyen Karacaoğlu, oyunculuğun hayatında özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

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NOW'ın reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda flaş bir ayrılık yaşandı.

NOW'ın reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda flaş bir ayrılık yaşandı.

Yeni sezonun merakla beklenen yapımları arasında yer alan Yeraltı dizisinde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Dizinin kadrosunda yer alan ünlü oyuncunun projeye veda ederek Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet ile anlaşması televizyon kulislerinde gündem oldu.

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Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Akar'ın diziye veda etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Akar'ın diziye veda etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

20 yılın ardından final yapıp yapmadığı hala merak konusu olan Arka Sokaklar'da herkesi şoke eden bir ayrılık yaşandı. Dizinin Selin'i Oya Akar diziye veda etti. Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı dizisinin kadrosuna dahil olan Oya Akar'ın dizide 27 yaşındaki Demirhan Demircioğlu'nun annesini canlandıracağı öğrenildi.

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Geçtiğimiz sezon ertelenen "Karakuyu" dizisi için hazırlıklar başladı.

Geçtiğimiz sezon ertelenen "Karakuyu" dizisi için hazırlıklar başladı.

OGM Pictures'ın yeni sezon için hazırladığı iddialı projeler arasında yer alan “Karakuyu” dizisinde hazırlıklar hız kazandı. Henüz kanalı netleşmeyen dizinin çekim mekqnı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Trabzon, Mardin ve Adana'nın ardından şimdi de çekimleri Sivas'ta yapılacak bir dizi için harekete geçildi.

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Müge Anlı'da 28 yıllık kayıp dakikalar içinde bulundu. Ancak bu kez şok etkisiyle sonuçlandı!

Müge Anlı'da 28 yıllık kayıp dakikalar içinde bulundu. Ancak bu kez şok etkisiyle sonuçlandı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Tural Ferecov adlı adam, 28 yıldır görmediği kardeşini aramak için stüdyoya geldi. En son 2 yaşındayken gördüğü ve 28 yıldır haber alamadığı kardeşi Muhammet Çelik'i bulmak amacıyla Müge Anlı'nın programına katılan Tural Ferecov, kardeşinin yayına bağlanmasıyla şok yaşadı. Muhammet Çelik, 'Prim yapıyorsun' diyerek buluşmayı reddetti.

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Arka Sokaklar'ın final yapıp yapmadığı belirsizliğini korurken dizinin başrolü Oya Akar diziden ayrıldı.

Arka Sokaklar'ın final yapıp yapmadığı belirsizliğini korurken dizinin başrolü Oya Akar diziden ayrıldı.

'Arka Sokaklar final mi yaptı?' sorusu merak edilirken dizinin kadrosundan önemli bir ayrılık gerçekleşti. Arka Sokaklar'da Selin karakterine hayat veren Oya Akar, Başkalarının Hayatı dizisine dahil oldu. Ünlü oyuncunun ayrılığı sonrası sosyal medyada hayranları yasa boğuldu.

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Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, kısa bir süre sonra Halef dizisine dahil olmuştu.

Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, kısa bir süre sonra Halef dizisine dahil olmuştu.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef dizisi sezonun en başarılı yapımları arasında yer aldı. Biran Damla Yılmaz, İlhan Şen ve Aybüke Pusat'ın başrollerini paylaştığı diziden sezon sonu Pusat ayrıldı. Büyük iddiaların ortaya atıldığı bu ayrılıkla ilgili dizideki rol arkadaşları Veda Yurtsever yaptığı paylaşımla adeta iddiaları doğrular nitelikle açıklamalar yaptı. Aybüke Pusat'ın ayrılmasının ardından diziye süt anne olarak Rabia Soytürk'ün dahil olacağı iddia edildi.

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MasterChef'in eleme turlarına Tolğa Çakuş damga vurdu.

MasterChef'in eleme turlarına Tolğa Çakuş damga vurdu.

MasterChef Türkiye’nin eleme turları, sıradan bir yemek yarışmasının ötesine geçerek izleyenleri derinden etkileyen insan hikayelerine sahne olmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Mersin Tarsus’tan yarışmaya katılan Tolğa Çakuş oldu. Kimliğinde isminin Tolğa olarak yazıldığını esprili bir dille anlatarak stüdyodakileri gülümseten yarışmacı, asıl şovu tezgah başında yaptı. Geleneksel katmer hamurunu göz açıp kapayıncaya kadar, yaklaşık 20-30 saniye gibi inanılmaz bir sürede kusursuzca açan Tolğa, şeflerin hayran dolu bakışları altında tabağını hazırladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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