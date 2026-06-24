Oya Okar'ın Arka Sokaklar'a Vedasına Tepkilerden Onur Dilber'in Yanıtına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
24 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan The Traitors formatı, Türkiye uyarlamasıyla da dikkat çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber'in projeden ayrılması gündeme damga vurdu.
Programda çocukluk döneminden söz eden Günay Karacaoğlu, büyüdüğü evin dışarıdan bakıldığında sıradan bir aile yapısına sahip olduğunu söyledi.
NOW'ın reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda flaş bir ayrılık yaşandı.
Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Akar'ın diziye veda etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sezon ertelenen "Karakuyu" dizisi için hazırlıklar başladı.
Müge Anlı'da 28 yıllık kayıp dakikalar içinde bulundu. Ancak bu kez şok etkisiyle sonuçlandı!
Arka Sokaklar'ın final yapıp yapmadığı belirsizliğini korurken dizinin başrolü Oya Akar diziden ayrıldı.
Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, kısa bir süre sonra Halef dizisine dahil olmuştu.
MasterChef'in eleme turlarına Tolğa Çakuş damga vurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın