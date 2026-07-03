Onur Dilber ve Ulaş Tuna Astepe İddialarından Eşref Rüya'nın Bitme Nedenine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
2 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Usta oyuncu Nebahat Çehre, uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor.
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NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta, şimdiden sezonun en iddialı işlerinin başında geliyor.
Sevdiğim Sensin'in 2. sezonu öncesinde dizinin Civan'ı Barış Baktaş askere gidiyor.
Survivor'a tam 5 kez katılan Nagihan, Survivor 2026'da ikinci oldu.
ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dönem dizisi Aşk ve Tahtın oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.
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Show TV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Muhtemel Aşk, reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor.
2 Temmuz Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, hiç beklemiyorken bir anda final yaptı.
Taşacak Bu Deniz'de Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, X hesabından yaptığı açıklamayla diziden çıkarıldığını açıklamıştı.
Taşacak Bu Deniz'in başarısının ardından yeni sezonda rakibi olacak Sevdam Karadeniz, hazırlıklara bir krizle başlamıştı.
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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, TRT dizisi Teşkilat'tan çıkarılmasının ardından Halef dizisinde başrol olmuştu.
Birsen Altuntaş, Elçin Ateş'in YouTube kanalı Dolu TV'deki programına katılarak gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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