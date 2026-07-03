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Onur Dilber ve Ulaş Tuna Astepe İddialarından Eşref Rüya'nın Bitme Nedenine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Onur Dilber ve Ulaş Tuna Astepe İddialarından Eşref Rüya'nın Bitme Nedenine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Reyting Eşref Rüya Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.07.2026 - 23:24
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

2 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Usta oyuncu Nebahat Çehre, uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor.

Usta oyuncu Nebahat Çehre, uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor.

Sanat dünyasının ünlü isimlerinden Nebahat Çehre, bir süredir ekrandan uzaktı. Son olarak 2018 yılında ekrana gelen Yuvamdaki Düşman dizisinde izlediğimiz Nebahat Çehre, tam 8 yılın ardından ekrana geri dönüyor. Nebahat Çehre, NOW'ın yeni sezon için hazırlanan dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta, şimdiden sezonun en iddialı işlerinin başında geliyor.

NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta, şimdiden sezonun en iddialı işlerinin başında geliyor.

NOW, yeni sezon için iddialı dizi Ömür Usta'nın hazırlıklarına devam ediyor. Nurgül Yeşilçay'ın başrolde yer aldığı dizinin kadrosu tamamlanırken son olarak İnci Taneleri'nde rol alan ünlü oyuncunun dizi kadrosuna dahil olduğu ortaya çıktı.

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Sevdiğim Sensin'in 2. sezonu öncesinde dizinin Civan'ı Barış Baktaş askere gidiyor.

Sevdiğim Sensin'in 2. sezonu öncesinde dizinin Civan'ı Barış Baktaş askere gidiyor.

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'in Civan'ı Barış Baktaş, 2. sezon çekimleri başlamadan askere gidiyor. 4 Temmuz günü Tekirdağ'a askerliğe gitmeye hazırlanan Barış Baktaş'ın asker tıraşı olduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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Survivor'a tam 5 kez katılan Nagihan, Survivor 2026'da ikinci oldu.

Survivor'a tam 5 kez katılan Nagihan, Survivor 2026'da ikinci oldu.

Survivor 2026'yı ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, yarışmanın ardından bu kez geçirdiği estetik operasyonla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Karadere, operasyon sonrası sağlık durumuyla ilgili de açıklama yaptı.

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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dönem dizisi Aşk ve Tahtın oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dönem dizisi Aşk ve Tahtın oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

ATV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Aşk ve Taht için hazırlıklar devam ediyor. Akın Akınözü'nün başrolde yer aldığı yeni dönem dizisinin kadrosu tamamlanırken diziye sürpriz bir ismin daha dahil olduğu açıklandı.

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Show TV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Muhtemel Aşk, reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor.

Show TV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Muhtemel Aşk, reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor.

Show TV ekranlarında yayınlananan yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk'ın kadrosu genişliyor. Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerde yer aldığı yeni dizi Muhtemel Aşk'ın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Muhtemel Aşk'a dahil olan genç oyuncuyu Birsen Altuntaş açıkladı.

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2 Temmuz Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

2 Temmuz Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

2 Temmuz Perşembe gününe ait reyting verileri açıklandı. Günün en çok izlenen yapımı, Show TV ekranlarında yayınlanan yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk oldu! Öte yandan ATV'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun enfes bir yükseliş yaşadı.

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Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, hiç beklemiyorken bir anda final yaptı.

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, hiç beklemiyorken bir anda final yaptı.

Kanal D'nin geçtiğimiz sezon reyting zirvesinde yer alan dizisi Eşref Rüya, bu sezon Yeraltı'nın başlamasıyla listelerde ikinci sıraya düşmüştü. Yine de yüksek reytingler almayı başaran Eşref Rüya'nın aniden final yapması gündeme bomba gibi düşmüştü. Eşref Rüya neden final yaptı sorusu için pek çok iddia ortaya atılırken bu kez dizinin aslında neden bittiği açıklandı.

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Taşacak Bu Deniz'de Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, X hesabından yaptığı açıklamayla diziden çıkarıldığını açıklamıştı.

Taşacak Bu Deniz'de Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, X hesabından yaptığı açıklamayla diziden çıkarıldığını açıklamıştı.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in sevilen karakteri Gezep'e hayat veren Onur Dilber'in diziden aniden çıkarılması büyük yankı uyandırmıştı. Sosyal medya hesabından çıkarıldığını açıklayan ve daha sonra pek çok iddia ve tartışmanın fitilini ateşleyen Onur Dilber hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

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Taşacak Bu Deniz'in başarısının ardından yeni sezonda rakibi olacak Sevdam Karadeniz, hazırlıklara bir krizle başlamıştı.

Taşacak Bu Deniz'in başarısının ardından yeni sezonda rakibi olacak Sevdam Karadeniz, hazırlıklara bir krizle başlamıştı.

Taşacak Bu Deniz'e rakip olacak Sevdam Karadeniz dizisinde başrol krizi yaşanmıştı. Başrollerin 'no name' isimler olmasının ardından diziye Halef dizisinden bir oyuncu transfer oldu.

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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, TRT dizisi Teşkilat'tan çıkarılmasının ardından Halef dizisinde başrol olmuştu.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, TRT dizisi Teşkilat'tan çıkarılmasının ardından Halef dizisinde başrol olmuştu.

Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldıktan sonra Halef dizisiyle anlaşan Aybüke Pusat, sezon sonunda diziden ayrılmıştı. Ortaya pek çok iddia atılmış, en çok konuşulan ise Pusat'ın senaryodaki değişikliklerden ve fanların yorumlarından rahatsız olması sebebiyle diziden ayrılmak istemesi olmuştu. Birsen Altuntaş, ünlü oyuncunun diziden ayrılmasıyla ilgili yeni bir iddiada bulundu.

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Birsen Altuntaş, Elçin Ateş'in YouTube kanalı Dolu TV'deki programına katılarak gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Birsen Altuntaş, Elçin Ateş'in YouTube kanalı Dolu TV'deki programına katılarak gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Birsen Altuntaş ve Elçin Ateş, katıldıkları yayında ekranların en sevilen, kimyalarına bayıldığımız bazı başrol çiftlerinin kamera arkasındaki gerçek ilişkilerini ifşa etti. Meğer biz ekran başında aşklarından erirken, onlar arkada gırtlak gırtlağa geliyormuş!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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