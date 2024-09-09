Müge Anlı'nın Narin İsyanından RTÜK Başkanı'nın Sert Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'nın Narin İsyanından RTÜK Başkanı'nın Sert Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
9 Eylül Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Narin'in kaybolmasının ardından yayın yasağı getirilmiş, 19 gün sonunda ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmasıyla RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yasağın kaldırıldığını açıklamıştı. Ancak Şahin'den medya organlarına sert bir uyarı geldi!
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2. NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun'un NOW TV'den ayrıldığını açıklamasının ardından yerine gelecek isim belli oldu.
3. Tüm Türkiye Narin'in katledilmesine derin üzüntü duyarken, konuyu programına taşıyan Didem Arslan Yılmaz bu vahşetin arkasındaki gerçeği bir haber kaynağından öğrendiğini iddia etti.
4. Diyarbakır'da kaybolan ve arama çalışmalarının 19. gününde bir dere yatağında bulunan Narin Güran tüm Türkiye'nin derin acısı oldu. Herkes acısını bir şekilde gösterirken Söylemezsem Olmaz ekibinin canlı yayında çığlık atması tepki topladı.
5. Narin'in kaybıyla birlikte açıklanan yayın yasağı bugün RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklaması ile kaldırıldı.
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6. Esra Erol bugünkü programını Narin'i anarak açtı. Narin'e acıyla veda eden Erol, hemen ardından 12 yaşındaki kız çocuğunun kaybını işlemeye başladı.
7. Didem Arslan Yılmaz, Vazgeçme programında Narin'in kaybını araştırmıştı. Köye gönderdiği muhabiri ikinci gün güvenlik güçlerine takip edildiğini bildirerek şikayetçi olmuş. Bugünkü yayında Arslan, o kişinin itirafçı olduğunu açıkladı.
8. Yayınlarında Narin'in kaybını araştıran ve aileyi yakından görüp tanıyan Didem Arslan Yılmaz'dan sitem dolu paylaşım geldi. Narin'in mezarını paylaşan sunucu, öfkeli olduğunu yazdı.
9. Narin’in yakınları otopsi sonrası cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na geldiğinde bir kadın, "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye bağırınca akrabalardan yumruk yemişti. Halk TV muhabiri Ferit Demir olayın aslının başka olduğunu söyledi.
10. NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, NOW TV'den ayrıldığını açıkladı.
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11. Müge Anlı'nın yayınında ortaya çıkan üfürükçü cinayetinde 2 kişi tutuklandı. Ortaya çıkan detaylar herkesi şok etti.
12. Tüm Türkiye'nin olduğu gibi Müge Anlı'nın gündemi de dün dere yatağında ölü bulunan 8 yaşındaki Narin'di. Programı açarken Narin için başsağlığı dileyen Anlı, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
13. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
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