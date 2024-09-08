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Oktay Kaynarca'nın Milyoner'deki İlk Moderatörlüğünde Kurtlar Vadisi Sorusu Sorması Duygulandırdı!

Oktay Kaynarca'nın Milyoner'deki İlk Moderatörlüğünde Kurtlar Vadisi Sorusu Sorması Duygulandırdı!

Kurtlar Vadisi Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 00:43

Kim Milyoner Olmak İster'de uzun yıllar moderatörlük yapan Kenan İmirzalıoğlu yerine Oktay Kaynarca geldi. Kaynarca'nın ilk programında Kurtlar Vadisi Çakır'la ilgili soru sorması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

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Uzun yıllardır Kim Milyoner Olmak İster'i sunan Kenan İmirzalıoğlu, yeni yayın döneminde yerini Oktay Kaynarca'ya bırakmıştı.

Uzun yıllardır Kim Milyoner Olmak İster'i sunan Kenan İmirzalıoğlu, yeni yayın döneminde yerini Oktay Kaynarca'ya bırakmıştı.

Programa oldukça heyecanlı başlayan Kaynarca'yı küçük bir sürpriz bekliyordu.

Programa oldukça heyecanlı başlayan Kaynarca'yı küçük bir sürpriz bekliyordu.

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Çakır" karakteriyle ilgili soru soran Oktay Kaynarca duygusal anlar yaşadı.

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Çakır" karakteriyle ilgili soru soran Oktay Kaynarca duygusal anlar yaşadı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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