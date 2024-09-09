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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 08:01

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Bahar'ın ikinci sezon çekimleri başladı😅

1. Bahar'ın ikinci sezon çekimleri başladı😅
twitter.com

2. Kızıl Goncalar setinde Mert Yazıcıoğlu'nu görünce biz😂

3. 😂

4. 😂

5. 😂

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6. MasterChef goygoyu bitmez😂

7. 😂

8. 😂

9. 😂

10. 😂

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11. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanında Nursema hepimizi coşturdu yine😂

12. 😂

13. Bağış gecesinden Sultan Süleyman😂

13. Bağış gecesinden Sultan Süleyman😂
twitter.com

14. 😂

15. Cüneyd Efendi helal sana😂

15. Cüneyd Efendi helal sana😂
twitter.com

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