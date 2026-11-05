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MasterChef'te Şadi'nin Diskalifiye İddiasından Kızılcık Şerbeti'ndeki Vedaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef'te Şadi'nin Diskalifiye İddiasından Kızılcık Şerbeti'ndeki Vedaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Müge Anlı MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 16:08
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Reklam krizinin gölgesinde geçen son 24 saatte ekranlarda gerginlik de sürpriz de bir an bile eksik olmadı. MasterChef'te Şadi ile Ayşe arasındaki kavganın ardından yayınlanmayan bölüm diskalifiye iddialarını alevlendirirken Kızılcık Şerbeti'nde haftalardır fısıltıyla konuşulan ayrılık, oyuncunun kendi paylaşımıyla doğrulandı. Müge Anlı'nın stüdyoyu geren sorusu, Var mısın Yok musun'dan futbol kulübüne uzanan hikâye ve maç gecesinin sarsıcı reyting tablosu da günün en çok konuşulanları arasına girdi.

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Bir hafta önce sezon rekorunu kıran dizi, Fenerbahçe-Liverpool maçının gölgesinde üç listede birden geriledi.

Bir hafta önce sezon rekorunu kıran dizi, Fenerbahçe-Liverpool maçının gölgesinde üç listede birden geriledi.

4 Kasım Çarşamba reyting sonuçlarında TRT 1'den yayınlanan Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması Total'de 14,72 reytingle gecenin açık ara lideri olurken dizilerin payına zorlu bir akşam düştü. Bir hafta önce 8,34 ile sezonun en yüksek reytingini gören Yeraltı, 5. bölümünde Total'de 6,62'ye inerek üç listede de üçüncülüğe geriledi ve sezon açılışındaki 6,98'in bile altında kaldı.

Bu sert düşüşten kârlı çıkan isim ise 9. bölümüyle Total'de 7,05 alan ve dizilerin liderliğini yeniden ele geçiren Sevdan Bir Ateş oldu.

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Var mısın Yok musun'da Nuriye'nin oğlu için kurduğu futbol hayali Ankaragücü başkanını harekete geçirdi.

Var mısın Yok musun'da Nuriye'nin oğlu için kurduğu futbol hayali Ankaragücü başkanını harekete geçirdi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinden gelen 33 yaşındaki Nuriye Yazar, büyük ödüller erken turlarda tahtadan gidince bankanın 610 bin TL'lik teklifine 'varım' dedi ve kendi kutusundan yalnızca 5 TL çıkınca doğru kararı verdiğini gördü. İki oğluyla yaşayan genç annenin bu parayla Ankara'ya taşınıp oğlunu Ankaragücü'nde futbol oynatmak istemesi ise hikâyeyi stüdyonun çok ötesine taşıdı.

MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, Nuriye Yazar'a ulaşarak bu hayal için üzerlerine düşeni yapacaklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Kızılcık Şerbeti'nde Ömer ile Kıvılcım'ın arasına giren Hilal'in diziden ayrıldığı oyuncunun kendi paylaşımıyla doğrulandı.

Kızılcık Şerbeti'nde Ömer ile Kıvılcım'ın arasına giren Hilal'in diziden ayrıldığı oyuncunun kendi paylaşımıyla doğrulandı.

Hilal karakterine hayat veren Dila Danışman, Instagram'dan yaptığı duygusal paylaşımla Kızılcık Şerbeti'ne veda ettiğini duyurdu ve teşekkürlerine karakteri kaleme alan Melis Civelek ile Zeynep Gür'den başladı. Ağabeyi Lider'i canlandıran Murat Aygen'in ayrılık açıklaması ve 29 Ekim'de X'te yayılan, Hilal'in eşyalarının sarı bir taksiye yüklendiği set videosu bu vedanın sinyallerini çoktan vermişti.

Hilal'in Londra'ya gitmeye hazırlanırken Ömer'le vedalaştığı sahnelerin yer aldığı 145. bölümün ise bu cuma ekrana gelmesi bekleniyor.

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Acun Ilıcalı, Brand Week Istanbul'da reklam gelirlerindeki çok ciddi düşüşü açık açık anlattı.

Acun Ilıcalı, Brand Week Istanbul'da reklam gelirlerindeki çok ciddi düşüşü açık açık anlattı.

TV8'in patronu Acun Ilıcalı, 'Türbülans' temasıyla düzenlenen Brand Week Istanbul'daki konuşmasının ardından MediaCat'in sorularını yanıtlarken medyada da türbülans yaşandığını söyledi ve 'Sonuç itibarıyla reklam gelirlerinde çok çok ciddi düşüşler var' dedi. Mart ayında 'Maddi sıkıntı çekiyoruz biz de' itirafıyla gündeme gelen ünlü yapımcı, bu kez kanal olarak kendilerini koruma altına alıp umutlarını korumaya çalıştıklarını anlattı.

Ilıcalı'nın 'Bir gün mutlaka bunlar da geçecek' sözleri, dizilerin peş peşe ekrandan düştüğü günlere denk geldi.

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Müge Anlı, eşini terk eden Eşe Şaşmaz'a yönelttiği kişisel soruyla stüdyoyu bir anda gerdi.

Müge Anlı, eşini terk eden Eşe Şaşmaz'a yönelttiği kişisel soruyla stüdyoyu bir anda gerdi.

'El arabalı aşk' olarak anılan Mehmet Ali ve Eşe Şaşmaz'ın evliliği iki ay bile sürmeyince Mehmet Ali, eşine ulaşmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuştu. Stüdyoda eşiyle yüzleşen Eşe'nin geçmişi, eski görümcesinin dört çocuğunun da alt kattaki fırıncıdan olduğunu öne sürdüğü telefon bağlantısıyla bir anda masaya yatırıldı.

İddiaları aktaran Müge Anlı'nın 'Nasıl böyle yapıyorsun? Çok güzel de değilsin' sözleri yayının en çok konuşulan anı olurken suçlamaları kabul etmeyen Eşe, ilk evliliğinde şiddet gördüğünü anlattı.

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MasterChef'in yayınlanmayan bölümü, Ayşe ile kavga eden Şadi'nin diskalifiye edileceği iddialarını alevlendirdi.

MasterChef'in yayınlanmayan bölümü, Ayşe ile kavga eden Şadi'nin diskalifiye edileceği iddialarını alevlendirdi.

Eleme adayı oylamasında oy pusulasını masaya vurarak Ayşe'ye 'Yemin billah iyi bir insan değilsin' diyen Şadi, gerginlik büyüyünce Mehmet Şef tarafından Ayşe'yle birlikte kulise gönderildi. Kavganın sosyal medyayı salladığı gün fragmanı yayınlanan bölümün 4 Kasım akşamı TV8'de ekrana gelmemesi Şadi'nin elendiği ya da diskalifiye edileceği yorumlarını beraberinde getirirken bazı izleyiciler yayın değişikliğini aynı akşamki Fenerbahçe-Liverpool maçına bağladı.

TV8 ve yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmezken yeni fragmanda Şadi'nin hâlâ stüdyoda olduğu görüldü; yarışmacının akıbetinin 5 Kasım Perşembe akşamki bölümde netleşmesi bekleniyor.

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Var mısın Yok musun'da bankanın son teklifini reddeden Laura'nın kutusundan çıkan rakam şaşırttı.

Var mısın Yok musun'da bankanın son teklifini reddeden Laura'nın kutusundan çıkan rakam şaşırttı.

Annesi İtalyan, babası Artvinli olan 29 yaşındaki Ebru Laura Kırdök, 44. bölümde ilk turlarda peş peşe mavi kutular açtırarak umut verse de büyük rakamlar tahtadan bir bir gidince oyun giderek zorlaştı. Bankanın 200 bin, 350 bin ve 641 bin TL'lik tekliflerini geri çeviren Laura, son turda 1 milyon ile 250 bin TL arasında kalınca 550 bin TL'lik teklife de 'yok' dedi.

Kendi kutusundan 250 bin TL çıkınca genç yarışmacı, son teklifi kabul etseydi kazanacağı paranın 300 bin TL gerisinde kalarak yarışmaya buruk bir veda etti.

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TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'ndan çıkarıldığını açıklayan Lara Aslan, bir kadın oyuncunun kişisel talebini suçladı.

TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'ndan çıkarıldığını açıklayan Lara Aslan, bir kadın oyuncunun kişisel talebini suçladı.

Yörük Kızı'nda başrol Güneş'in kuzeni Alya'yı canlandıracağı birkaç gün önce duyurulan Lara Aslan, projede artık yer almayacağını sosyal medya hesabından açıkladı. Aslan, 'Bir oyuncunun emeğiyle kazandığı bir işin, başka bir kadın oyuncunun kişisel talebiyle elinden alınmasını kabul etmiyorum' diyerek kararın kendi dışında alındığını öne sürdü, ancak sözünü ettiği oyuncunun adını vermedi.

TRT'den ve yapım şirketi Bozdağ Film'den konuya ilişkin şimdilik bir açıklama gelmedi.

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Reklam krizinde oyunculardan indirim beklenirken Deniz Atam, bir dizi bölümünün kaç kez satıldığını tek tek sıraladı.

Reklam krizinde oyunculardan indirim beklenirken Deniz Atam, bir dizi bölümünün kaç kez satıldığını tek tek sıraladı.

Arka Sokaklar, Servet ve Yalancı Yarim'den tanınan Deniz Atam, dizilerin ekrandan düştüğü günlerde oyunculardan ücret indirimi istendiği konuşulurken X hesabından art arda paylaşımlar yaptı. Atam, 160 dakikalık bölümlerin önce kanala satıldığını, ardından YouTube'da ve yurt dışında yeniden gelir getirdiğini, buna rağmen oyunculara tekrar yayın telifi ya da yurt dışı satış payı ödenmediğini öne sürdü.

Kaşelerin neden yüksek olduğunu da 'Vermediğin haklarını kaşesiyle almaya çalışıyor çünkü' sözleriyle açıkladı.

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Özge Özpirinçci, dizi krizinin yalnızca başrollerin ücret indirimiyle aşılamayacağını söyleyerek fedakârlık tanımına itiraz etti.

Özge Özpirinçci, dizi krizinin yalnızca başrollerin ücret indirimiyle aşılamayacağını söyleyerek fedakârlık tanımına itiraz etti.

Reklam krizi nedeniyle Muhtemel Aşk, Halef, Kızılcık Şerbeti ve Tuzlu Kahve gibi dizilerin yeni bölümleri peş peşe ertelenirken 'Oyuncular fedakârlık yapmalı mı?' sorusu Özge Özpirinçci'ye de yöneltildi. Konunun magazin malzemesi olmadığını, sektörün binlerce insanın ekmek teknesi olduğunu hatırlatan oyuncu, sorunun stratejik bir iş planlamasıyla ve her çalışanın hakkı verilerek çözülmesi gerektiğini söyledi.

Özpirinçci sözlerini 'Kazanç da kayıp da bize, hepimize...' diyerek tamamladı.

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TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonundan gelen ilk çekim hataları yüzleri güldürdü.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonundan gelen ilk çekim hataları yüzleri güldürdü.

Taşacak Bu Deniz'in sosyal medya hesabı, dizinin 2. sezonuna ait ilk çekim hatalarını içeren kamera arkası görüntülerini paylaştı. Oyuncuların set ortamında yaşadığı eğlenceli anlar, ekrandaki gerilimin arkasındaki samimi atmosferi de göstererek dizinin hayranları arasında kısa sürede ilgi gördü.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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