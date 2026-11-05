MasterChef'te Şadi'nin Diskalifiye İddiasından Kızılcık Şerbeti'ndeki Vedaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Reklam krizinin gölgesinde geçen son 24 saatte ekranlarda gerginlik de sürpriz de bir an bile eksik olmadı. MasterChef'te Şadi ile Ayşe arasındaki kavganın ardından yayınlanmayan bölüm diskalifiye iddialarını alevlendirirken Kızılcık Şerbeti'nde haftalardır fısıltıyla konuşulan ayrılık, oyuncunun kendi paylaşımıyla doğrulandı. Müge Anlı'nın stüdyoyu geren sorusu, Var mısın Yok musun'dan futbol kulübüne uzanan hikâye ve maç gecesinin sarsıcı reyting tablosu da günün en çok konuşulanları arasına girdi.
Bir hafta önce sezon rekorunu kıran dizi, Fenerbahçe-Liverpool maçının gölgesinde üç listede birden geriledi.
Var mısın Yok musun'da Nuriye'nin oğlu için kurduğu futbol hayali Ankaragücü başkanını harekete geçirdi.
Kızılcık Şerbeti'nde Ömer ile Kıvılcım'ın arasına giren Hilal'in diziden ayrıldığı oyuncunun kendi paylaşımıyla doğrulandı.
Acun Ilıcalı, Brand Week Istanbul'da reklam gelirlerindeki çok ciddi düşüşü açık açık anlattı.
Müge Anlı, eşini terk eden Eşe Şaşmaz'a yönelttiği kişisel soruyla stüdyoyu bir anda gerdi.
MasterChef'in yayınlanmayan bölümü, Ayşe ile kavga eden Şadi'nin diskalifiye edileceği iddialarını alevlendirdi.
Var mısın Yok musun'da bankanın son teklifini reddeden Laura'nın kutusundan çıkan rakam şaşırttı.
TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'ndan çıkarıldığını açıklayan Lara Aslan, bir kadın oyuncunun kişisel talebini suçladı.
Reklam krizinde oyunculardan indirim beklenirken Deniz Atam, bir dizi bölümünün kaç kez satıldığını tek tek sıraladı.
Özge Özpirinçci, dizi krizinin yalnızca başrollerin ücret indirimiyle aşılamayacağını söyleyerek fedakârlık tanımına itiraz etti.
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonundan gelen ilk çekim hataları yüzleri güldürdü.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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