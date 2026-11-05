MasterChef'te Şadi'nin Diskalifiye İddiasından Kızılcık Şerbeti'ndeki Vedaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

4 Kasım Çarşamba reyting sonuçlarında TRT 1'den yayınlanan Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması Total'de 14,72 reytingle gecenin açık ara lideri olurken dizilerin payına zorlu bir akşam düştü. Bir hafta önce 8,34 ile sezonun en yüksek reytingini gören Yeraltı, 5. bölümünde Total'de 6,62'ye inerek üç listede de üçüncülüğe geriledi ve sezon açılışındaki 6,98'in bile altında kaldı.

Bu sert düşüşten kârlı çıkan isim ise 9. bölümüyle Total'de 7,05 alan ve dizilerin liderliğini yeniden ele geçiren Sevdan Bir Ateş oldu.