MasterChef Ayşe'nin Hayat Hikayesinden Selim Bey'in Yaptığı Absürt Evlere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef Ayşe'nin Hayat Hikayesinden Selim Bey'in Yaptığı Absürt Evlere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
22 Temmuz Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de ana kadroya doğrudan katılacak yarışmacılar belli oldu. Yarışmanın kadrosuna katılan 10. yarışmacı kim oldu?
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2. Giray Altınok ile birlikte hem Prens dizisini yazan, hem de oynayan Kerem Özdoğan yeni sezonda televizyon ekranlarında karşımıza çıkacak.
3. Aylardır cezaevinde bulunan Bahar Candan'ın yıllar önce Okan Bayülgen'in "Uykusuzlar Kulübü" programına katıldığı ortaya çıktı. Candan'ın mahkemeye başvurduğunu açıkladığı programda, bunun sebebi dinleyen herkesi fazlasıyla şaşırtmış!
4. Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabından kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Kendisine "Hiç yayınlanmayan bir projede çalıştın mı?" sorusu gelen Yalçın, 20 yıllık bir aşkın bitmesine neden olan çekimleri anlattı.
5. Gelmiş geçmiş en sevilen dizilerden biri olarak görülen Cennet Mahallesi, finalinin üstünden geçen 17 yıla rağmen hala gündemde olmayı başarıyor. Ancak çok sevilen dizinin 43. bölümüyle ilgili büyük bir gizem var. Çünkü bölüm hiçbir yerde bulunamıyor! Bu gizemi çözmek isteyen bir izleyici de Show TV'yi aradığını itiraf etti. Bakalım neler yaşanmış, bölümün ortalarda olmama nedeni neymiş?
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6. MasterChef 2024 kadrosuna katılan dokuzuncu isim olmayı başaran Ayşe Ekiz, katıldığı ilk günden itibaren izleyicinin sevgisini kazanmayı başardı. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen genç yarışmacının hayallerine ulaşmak için kendi kendine çabalayıp buralara kadar gelmesi büyük takdir toplamıştı. Hayatı merak konusu olan Ayşe'nin yayla evi ortaya çıktı!
7. Evim Şahane programıyla bir dönem oldukça tanınan ve sevilen Selim Yuhay'ın tasarımları yıllar sonra tekrar gündem oldu. O dönem için şık bulunan bazı işleri ise sosyal medyada mizah amaçlı kullanılmaya başladı. Aynı Selim Bey'in evlerini dekore ettiği bir Twitter kullanıcısı da hem o dönem yaşadıklarını anlattı hem de merak edilen soruları yanıtladı.
8. Survivor 2024 All Star yarışmasında kırmızı takımda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, meğer yıllar önce bir moda programında kameralara takılmış. Yarışmacıya taktik verdiği o anlar sosyal medyada gündem oldu.
9. Muhteşem Yüzyıl'da 'Atmaca' karakteriyle Sarp Akkaya'yı izlemiştik. O dönemden dizinin kamera arkası görüntülerinde ünlü oyuncunun rolden çıkma hızı sosyal medyada gündem oldu.
10. "Kızılcık Şerbeti"nin Nilay'ı Feyza Civelek, bir röportaj sırasında bir "Kızıl Goncalar" hayranı olduğunu ifade etti. Civelek, dizinin sevilen karakteri Cüneyd Efendi'ye olan hayranlığını da gizlemedi. Feyza Civelek, "Mustafa'dan sonra ideal erkek diyebileceğim bir karakter Cüneyd Efendi'dir" şeklinde konuştu.
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11. Dün akşamki bölümde ana kadroya giren MasterChef Ayşe'ye izleyicinin yanı sıra MasterChef eski sezon yarışmacısından da destek geldi.
12. Bir dönemin efsane programı Evim Şahane'nin sunuculuğunu ve mimarlığını yapan Mimar Selim Bey, yıllar sonra "Yaptığım evlere girmekten korkuyorum", demişti. Selim Bey'in yaptığı ve programda yayınlanan en absürt evleri sizler için derledik!
13. Bildiğiniz üzere başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı efsane dizi Aşkı Memnu, yabancı ülkelerde de yayınlanıyor. Turistler Aşkı Memnu'nun çekildiği yalıyı görmek için İstanbul'a geldiler ve gözyaşlarını tutamadılar.
14. MasterChef ana kadrosuna geçtiğimiz akşam 9'uncu yarışmacı olarak giren Ayşe Ekiz, daha şimdiden kendisine birçok destekçi buldu. Onu izleyenler yayladan MasterChef'e uzanan yolculuğunu takdir ediyor ve dört gözle kadroya girmesini bekliyordu. Gelin, herkese ilham olan yarışmacının hayatına yakından bakalım...
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