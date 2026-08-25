Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezon Senaryosundan Türkiye Güzelinin Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
25 Ağustos Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Eylül ayıyla birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı başlıyor.
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NOW'ın yeni sezonda ekrana getireceği Sevdam Karadeniz dizisinden merakla beklenen yeni fragman yayınlandı.
TRT 1'in dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezon öncesinde oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, kadrosunda yaşanan peş peşe ayrılıkların ardından 5. sezon hazırlıklarına başladı.
Uzak Şehir, 3. sezonuyla pazartesi akşamlarına geri dönmeye hazırlanıyor.
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7. sezonuyla izleyiciyle buluşacak Gönül Dağı'nda kadro neredeyse tamamen yenilendi.
Yeni sezonun iddialı yapımlarından Mercan Köşk için beklenen tarih belli oldu.
24 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tanıtımında Şadi ve Eyyüp Can arasında tansiyonun yükseldiği görüldü.
TRT 1'in 7. sezon onayı alan dizisi Teşkilat'ın hazırlıkları tam gaz sürüyor.
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Atv ekranlarında yayınlanacak Güneşin Doğduğu Yer sezonun en güçlü yapımlarından biri olarak görülüyor.
A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı sezon boyunca konuşulmuş ve eleştirilere neden olmuştu.
Geçtiğimiz sezonun en başarılı yapımlarından biri olan Güller ve Günahlar, ikinci sezon için sete çıkıyor.
TRT 1'in aksiyon ve istihbarat temalı dizisi Teşkilat, ilk olarak 7 Mart 2021 yılında yayınlanmıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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