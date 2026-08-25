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Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezon Senaryosundan Türkiye Güzelinin Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezon Senaryosundan Türkiye Güzelinin Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Gönül Dağı Teşkilat Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.08.2026 - 19:38
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

25 Ağustos Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Eylül ayıyla birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı başlıyor.

Eylül ayıyla birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı başlıyor.

Eylül ayında başlayan yeni yayın döneminde sayılı gün kaldı. Yaz sezonunun sona ermesiyle sezon finali yapan dizilerin yeni sezonları görücüye çıkarken ayrıca kanallar yeni dizi projelerini raftan çıkardı. Yeni sezon çok pek çok dizi projesi hayata geçerken bunlardan 6 tanesinin yayın tarihi belli oldu.

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NOW'ın yeni sezonda ekrana getireceği Sevdam Karadeniz dizisinden merakla beklenen yeni fragman yayınlandı.

NOW'ın yeni sezonda ekrana getireceği Sevdam Karadeniz dizisinden merakla beklenen yeni fragman yayınlandı.

NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Sevdam Karadeniz'in yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin başrollerini paylaştığı dizinin tanıtımını izleyenlerin aklına Taşacak Bu Deniz'in ilk fragmanı geldi. İki Karadeniz dizisinin tanıtımları arasındaki benzerlik üzerine peş peşe paylaşımlar yapıldı.

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TRT 1'in dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezon öncesinde oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

TRT 1'in dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezon öncesinde oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezonunda yaşanacak zaman atlamasıyla oyuncu kadrosu da genişliyor. Yeni sezon okuma provası için bir araya gelen ekibe son olarak Şehzade Mustafa'yı canlandırmak için genç oyuncu katıldı.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, kadrosunda yaşanan peş peşe ayrılıkların ardından 5. sezon hazırlıklarına başladı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, kadrosunda yaşanan peş peşe ayrılıkların ardından 5. sezon hazırlıklarına başladı.

Show TV'nin olaylı dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon hazırlıkları başladı. Kadrosunda peş peşe ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'ne Feyza Civelek, Selin Türkmen, Ceren Karakoç gibi isimler veda etti. Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'un ani vedası herkesi şoke ederken dizinin Başak'ı Seray Kaya, Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon senaryosunu paylaştı. Ayrıca paylaşımda dizinin ilk sahnesi ifşa oldu.

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Uzak Şehir, 3. sezonuyla pazartesi akşamlarına geri dönmeye hazırlanıyor.

Uzak Şehir, 3. sezonuyla pazartesi akşamlarına geri dönmeye hazırlanıyor.

Uzak Şehir'in 3. sezonuyla pazartesi akşamlarına dönmesine sayılı günler kala yeni sezonun reyting rekabeti şimdiden gündem oldu. Yaz sezonunda başlayan Altı Üstü İstanbul'un son haftalarda yaşadığı reyting düşüşünün ardından dizinin seyircisi, Uzak Şehir'le karşı karşıya kalmaması için yayın gününün değiştirilmesini istedi. Merak edilen yayın günü kararı ise belli oldu.

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7. sezonuyla izleyiciyle buluşacak Gönül Dağı'nda kadro neredeyse tamamen yenilendi.

7. sezonuyla izleyiciyle buluşacak Gönül Dağı'nda kadro neredeyse tamamen yenilendi.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrolün ayrıldığı Gönül Dağı'na yeni başrollerin yanı sıra Türkiye Güzeli de dahil oldu.

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Yeni sezonun iddialı yapımlarından Mercan Köşk için beklenen tarih belli oldu.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Mercan Köşk için beklenen tarih belli oldu.

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi buluşturan Mercan Köşk için geri sayım başladı. Çekimlerine erkenden başlanan ve şimdiden üç bölümü hazır olan ATV dizisinin yayın tarihi belli oldu. Mercan Köşk'ün yayın günü aynı zamanda diziyi Gönül Dağı ve Güller ve Günahlar'la karşı karşıya getirecek.

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24 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

24 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

ATV dizisi Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünün ekrana geldiği 24 Ağustos Pazartesi günü sevilen dizi geçtiğimiz hafta kaybettiği reytingleri toparladı. 17 Ağustos günü reytinglerde fena çakılan Altı Üstü İstanbul, 24 Ağustos Pazartesi TOTAL grubunda 1 puanlık yükseliş yaşadı. Altı Üstü İstanbul, AB kategorisinde MasterChef Türkiye'yi yine geçemedi.

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MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tanıtımında Şadi ve Eyyüp Can arasında tansiyonun yükseldiği görüldü.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tanıtımında Şadi ve Eyyüp Can arasında tansiyonun yükseldiği görüldü.

MasterChef Türkiye'de 3. hafta heyecanı başladı. Takımların belli olduğu yarışmada Şadi ve Eyyüp Can arasında ipler gerildi. Büyük bir tartışma yaşayan ikilinin gerginliği diğer yarışmacılara da sıçradı. Tanıtımdaki sert görüntülerin ardından 'MasterChef Şadi ve Eyyüp Can neden kavga etti?' sorusu merak edildi.

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TRT 1'in 7. sezon onayı alan dizisi Teşkilat'ın hazırlıkları tam gaz sürüyor.

TRT 1'in 7. sezon onayı alan dizisi Teşkilat'ın hazırlıkları tam gaz sürüyor.

TRT'nin uzun soluklu dizisi Teşkilat'ın kadın başrolünün değişmesiyle başlayan yeni oyuncu transferleri bitmek bilmiyor. Dizinin 7. sezonunda başroller Tolga Sarıtaş ve Bensu Soral olurken sevilen diziye 10'dan fazla oyuncu dahil oldu. Kadrosu başta aşağı değişen Teşkilat'a sürpriz bir isim daha geliyor.

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Atv ekranlarında yayınlanacak Güneşin Doğduğu Yer sezonun en güçlü yapımlarından biri olarak görülüyor.

Atv ekranlarında yayınlanacak Güneşin Doğduğu Yer sezonun en güçlü yapımlarından biri olarak görülüyor.

2026-2027 yeni sezonunda Atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisi, Burak Özçivit'in ekranlara dönmesiyle büyük heyecan yaratmıştı. Uğur Güneş'in son anda kadrodan çıkarılıp Burak Özçivit'in dahil edilmesi eleştirilere neden olurken, Özçivit ile annesi Sibel Taşçıoğlu arasında 9 yaş fark olması da tartışmalara yol açmıştı. Merakla beklenen ve çok konuşulan dizinin yayın günü ve tarihi belli oldu.

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A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı sezon boyunca konuşulmuş ve eleştirilere neden olmuştu.

A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı sezon boyunca konuşulmuş ve eleştirilere neden olmuştu.

Atv ekranlarında geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan A.B.İ. dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun partner olması büyük eleştirilere neden olmuştu. Bir sezonun ardından Saraçoğlu rolüne veda etmiş, 'Sözleşmem bir yıllıktı' demişti. Ancak kulislerde dolaşan iddiaya göre Saraçoğlu ve İmirzalıoğlu iletişim sorunu yaşadıkları için ikili arasında ipler gerilmişti. Çok geçmeden Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partneri 11 yıl önce birlikte rol aldığı Bergüzar Korel oldu. İkiliden gelen ilk fotoğraf izleyenleri heyecanlandırdı.

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Geçtiğimiz sezonun en başarılı yapımlarından biri olan Güller ve Günahlar, ikinci sezon için sete çıkıyor.

Geçtiğimiz sezonun en başarılı yapımlarından biri olan Güller ve Günahlar, ikinci sezon için sete çıkıyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar 2. sezon için sete çıkıyor. Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği dizide başrolleri Cemre Baysel ve Murat Yıldırım paylaşırken yeni sezonda Serhat'ın babasının da diziye dahil olacağı öğrenildi.

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TRT 1'in aksiyon ve istihbarat temalı dizisi Teşkilat, ilk olarak 7 Mart 2021 yılında yayınlanmıştı.

TRT 1'in aksiyon ve istihbarat temalı dizisi Teşkilat, ilk olarak 7 Mart 2021 yılında yayınlanmıştı.

TRT 1 ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olarak 'Arka Sokaklar'ı tahtından eder mi?' diye düşünülen Teşkilat, 7. sezon öncesi sıkı bir çalışmaya girdi. Geçtiğimiz sezon Aybüke Pusat'ın çıkarılmasıyla birlikte kaybettiği reytingleri yeterince toparlayamayan diziye bu sezon 11 oyuncu birden dahil oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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