Katil Semih'in Annesinin Açıklamasından Ayşe'nin Eleme Sonrası İlk Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Katil Semih'in Annesinin Açıklamasından Ayşe'nin Eleme Sonrası İlk Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
8 Ekim Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Müge Anlı'ya sevgilisi tarafından 2 milyon TL dolandırılan adam damga vurmuştu. Programda Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilen adam, goygoydan nasibini aldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Nihal Yalçın, Bahar dizisine Nesrin karakteriyle Seren'in annesi olarak dahil olmuştu. Oldukça sert bir imaja sahip olan Nesrin, geldiği ilk bölümde 'annelik' üzerine söyledikleriyle damga vurdu.
3. TRT ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı son bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin kadrosuna La Casa de Papel'de Marsilya karakterini canlandıran Luka Peros katıldı. Son bölüm büyük beğeni topladı.
4. Kızıl Goncalar'daki başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Mina Demirtaş, daha önce herhangi bir dizide rol almamıştı. Ancak oynadığı bir filmde Bahar'ın sevilen karakteri Çağla'yı canlandıran Elit Andaç Çam ile rol arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
5. 4 Ekim'de İstanbul'un Fatih ilçesinde Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından vahşice katledilmesiyle ülkece yasa boğulmuştuk. Olayın etkisi sürerken, katilin annesi Hafize Çelik, ATV Ana Haber Muhabiri Özlem Aktay'a verdiği özel röportajda tepki çeken açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ünlü oyuncu Demet Evgar, rol aldığı dizilerde çoğunlukla güçlü bir kadın oyuncuya hayat veriyor. Şimdilerde Bahar dizisinde rol alan güzel oyuncunun bundan önceki projesi Alev Alev'di. Son günlerde yaşanan korkunç olayların ardından Evgar'ın dizideki isyan sahnesi gündem oldu.
7. Survivor ve MasterChef ile tanınan Yasin Obuz, geçtiğimiz günlerde yaşanan iki kadın cinayetine verdiği tepki ile sosyal medyanın gündeminde.
8. Geçtiğimiz Şubat ayında Esra Erol'a katılan bir anne kızının kendini mehdi ilan eden bir kişi tarafından alıkonulduğunu söylemişti. Esra Erol olayın perde arkasını ekranlara getirdi. Adalet yerini buldu, bugünkü yayında sahte mehdinin gözaltına alındığı açıklandı.
9. NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Yabani'nin 2 bölüm sonra final yapacağı iddia edilmişti. Dizinin Alaz'ı Bertan Asllani'den iddialara yanıt geldi!
10. Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, istismar sonucu vefat eden 2 yaşındaki Sıla bebeğin haberi ile yayına başladı. Sıla bebeğin ölüm haberine Sağlık Bakanlığı'nın "Doğal olan normal doğum" açıklaması üzerinden isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Esra Erol'da yayınına katılan mağdur anne, boşandığı eşinin 12 yaşındaki oğluna oje sürüp, makyaj yaptığını ve kadın kıyafetleri giydirerek istismar ettiğini iddia etti. Programda konuşulanlar şok etti.
12. Klinik psikolog Esra Ezmeci, Yeni Baştan programının yanı sıra Instagram hesabı üzerinden de takipçilerinin sorunlarına yanıt veriyor. Ezmeci'ye gelen son soru ise insanı dumur eden cinsten oldu.
13. Dizi ve filmlerde birçok oyuncuyla mükemmel bir sahne çekilmesine yardımcı olan sevimli dostlarımızın ekran önündeki bu becerisinin sırrı ne? Merak edenler için dizilerde hayvanlar nasıl oynatılıyor, buyrun içeriğimize...
14. Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri'ne sayılı günler kaldı. 10 Ekim'de ekranlara gelecek dizinin senaristi ve başrolü Yılmaz Erdoğan ise oyunculara sürekli soru sorup sıkıştıranlara net bir cevap verdi.
15. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan'ın henüz 18 yaşındayken rol aldığı "Sen Bir Meleksin" filmindeki hallerine resmen hayran kalacaksınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde Zeynep'i ve kendini unutan Cüneyd Efendi, yeni hayatında Mira ile flörtleşmeye başlayınca seyirciyi çileden çıkardı.
17. Dün Müge Anlı'da hastanede yatan eşini yan odadaki refakatçi ile aldatan adam herkesi dumur etmişti. Bugünkü yayında da aldatma meselesi işlendi. Aldatılan kadın eşini hepimizin tanıdığı yakışıklı oyuncuya benzetti. Gülsek mi, ağlasak mı bilemedik! Buyrun yorumlara...
18. Exxen'de yayınlanan Konuşanlar, Hasan Can Kaya'nın sunumuyla yeni sezona giriş yaptı. Bu sezonda da kahkahadan kırıp geçireceğinin sinyallerini veren programı izlemeye gelen bir izleyici, aldatılma hikâyesiyle herkesi şoke etti.
19. TikTok'ta v.dijital.sanat adlı bir kullanıcı, Ezel dizisi Mısır'da çekilseydi nasıl olurdu başlıklı bir yapay zeka videosu oluşturdu. Ortaya birbirinden ilginç görseller çıktı.
20. Ünlü sunucu Zuhal Topal evinin kapılarını geçtiğimiz aylarda Gazete Magazin'e açmıştı. Şimdiyse o görüntüler sosyal medyada epey bi' konuşuldu. Gelin X'te @egombilir adlı kullanıcının paylaşımından sonra gelen tepkilere birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21. Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'in yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde, bu yazın en iddialı programlarından biriydi. Bülent Ersoy'un makyörüyle yaşadığı kriz sonrası programı terk etmesiyle yayından kalkan program, aylar sonra yeni bölümleriyle yayınlanmaya başladı.
22. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 2. fragmanıyla yine heyecan yarattı. Apo'nun daha Alev'in kırkı çıkmadan Meri'den etkilenmesi ise izleyiciden tepki aldı.
23. MasterChef Türkiye'nin olaylı yarışmacılarından Barış Demir, ChefStory'e konuk oldu. Demir, MasterChef hakkında yaptığı açıklamayla şoke etti.
24. TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, setlerin kara kutusu olarak anılan bir sesçi arkadaşından bir anı anlatmasını istedi. Bir dizideki sevişme sahnesiyle alakalı anısını anlatan sesçi, izleyenleri şoke etti.
25. Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Esra Erol'da da yine dumur eden bir olay yaşandı. Programa başvuran Pınar isimli kadın, saplantılı aşığı Haluk'un peşini bir türlü bırakmadığını "Beni öldürecek" yakarışıyla açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
26. MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Ayşe Ekiz, geçtiğimiz günlerde yapılan eleme oyununda ne yazık ki en kötü performansı göstererek elendi. MasterChef Ayşe'den elenmesinin ardından veda paylaşımı gecikmedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın