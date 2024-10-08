Apo'nun Alev'in Kırkı Çıkmadan Meri'den Etkilendiği Şerbo Fragmanına Tepkiler
Apo'nun Alev'in Kırkı Çıkmadan Meri'den Etkilendiği Şerbo Fragmanına Tepkiler
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 2. fragmanıyla yine heyecan yarattı. Apo'nun daha Alev'in kırkı çıkmadan Meri'den etkilenmesi ise izleyiciden tepki aldı.
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Show TV'nin fenomen haline gelmiş dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm fragmanlarıyla heyecan yaratmaya devam ediyor.
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Kıvılcım'ın yeni sapığı, DoğFat'ın yeniden birleşme ihtimali, Görkem'in hain planları derken bir de başımıza Apo ve Meri çıktı.
Meri'nin dünya iyisi biri olarak lanse edildiği Şerbo'da Apo'nun Meri'den cayır cayır etkilendiğini görür görmez "Alev'in kırkı çıksaydı" diyen izleyiciler tepki verirken Şerbo'nun yeni bölüm fragmanı kısa sürede viral oldu.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı:
Gelen tepkiler de burada:
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