Kızıl Goncalar'ın Mira'sı Esma Yılmaz'ı Nereden Tanıdığımızı Görünce Çok Şaşıracaksınız!

Kızıl Goncalar'da izlerken sinir harbi yaşatan Mira'ya hayat veren Esma Yılmaz, çocuk oyuncu olarak rol aldığı diziyle yeniden gündem oldu. Nereden tanıdığımızı görünce epey şaşırdığımız Esma Yılmaz aslında pek de değişmemiş!