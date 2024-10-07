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Kızıl Goncalar'ın Mira'sı Esma Yılmaz'ı Nereden Tanıdığımızı Görünce Çok Şaşıracaksınız!

Kızıl Goncalar'ın Mira'sı Esma Yılmaz'ı Nereden Tanıdığımızı Görünce Çok Şaşıracaksınız!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 01:02

Kızıl Goncalar'da izlerken sinir harbi yaşatan Mira'ya hayat veren Esma Yılmaz, çocuk oyuncu olarak rol aldığı diziyle yeniden gündem oldu. Nereden tanıdığımızı görünce epey şaşırdığımız Esma Yılmaz aslında pek de değişmemiş!

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Cüneyd'in kendi benliğini yitirip sekülerleşmesiyle epey zorlandığımız Kızıl Goncalar, yine pazartesi günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Cüneyd'in kendi benliğini yitirip sekülerleşmesiyle epey zorlandığımız Kızıl Goncalar, yine pazartesi günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Her ne kadar severek izlesek de Mira'nın Cüneyd'e karşı yaptıkları sinirlerimizi epey bozmayı başardı.

Her ne kadar severek izlesek de Mira'nın Cüneyd'e karşı yaptıkları sinirlerimizi epey bozmayı başardı.

Detaylar:

Eniştesine yan gözle bakan ve onun hastalığından faydalanan Mira'ya öfkemiz tazeyken, bir tweetle karaktere hayat veren Esma Yılmaz'ı nereden tanıdığımızı hatırladık!

Eniştesine yan gözle bakan ve onun hastalığından faydalanan Mira'ya öfkemiz tazeyken, bir tweetle karaktere hayat veren Esma Yılmaz'ı nereden tanıdığımızı hatırladık!

Kırgın Çiçekler fanları çok net hatırlayacaktır, çünkü o Mesude'nin kızı Büşra'nın ta kendisi!

Kırgın Çiçekler fanları çok net hatırlayacaktır, çünkü o Mesude'nin kızı Büşra'nın ta kendisi!
twitter.com

Şöyle bir bakınca aslında pek de değişmediğini anladığımız Esma Yılmaz, Kırgın Çiçekler'de oyunculuğuyla göz dolduruyordu.

Şöyle bir bakınca aslında pek de değişmediğini anladığımız Esma Yılmaz, Kırgın Çiçekler'de oyunculuğuyla göz dolduruyordu.
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O zamanlar "Kardeş istemiyorum" diyen Büşra'nın şimdilerde kardeşine ihanet eden Mira'ya dönüşmesi pek manidar doğrusu.

O zamanlar "Kardeş istemiyorum" diyen Büşra'nın şimdilerde kardeşine ihanet eden Mira'ya dönüşmesi pek manidar doğrusu.

Ne dersiniz, sizce değişmiş mi?

Ne dersiniz, sizce değişmiş mi?

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