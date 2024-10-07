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Öpüştüğü İçin "Ağzını Temizlesin Diye" Zuhal'e Toprak Yedirilen Karadut'un Son Bölümüne Tepki Yağdı!

Öpüştüğü İçin "Ağzını Temizlesin Diye" Zuhal'e Toprak Yedirilen Karadut'un Son Bölümüne Tepki Yağdı!

Kara Dut Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 22:48

Karadut'un son bölümüne Tayfun'la öpüştüğü için annesinin mezarından toprak yedirilen Zuhal damga vurdu. Bölüme sosyal medyadan tepki yağdı.

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İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı Karadut dizisi pazartesi günleri güçlü rakiplerine rağmen iyi bir izleyici kitlesi edinmeyi başardı.

İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı Karadut dizisi pazartesi günleri güçlü rakiplerine rağmen iyi bir izleyici kitlesi edinmeyi başardı.

Zuhal'in annesinin ölümüne sebep olduğunu Tayfun'a açıkladığı bölümde, ikilinin öpüştüğünü gören babanın Zuhal'e annesinin mezarının toprağını yedirmesi tepkilere sebep oldu.

Zuhal'in annesinin ölümüne sebep olduğunu Tayfun'a açıkladığı bölümde, ikilinin öpüştüğünü gören babanın Zuhal'e annesinin mezarının toprağını yedirmesi tepkilere sebep oldu.
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