Öpüştüğü İçin "Ağzını Temizlesin Diye" Zuhal'e Toprak Yedirilen Karadut'un Son Bölümüne Tepki Yağdı!
Öpüştüğü İçin "Ağzını Temizlesin Diye" Zuhal'e Toprak Yedirilen Karadut'un Son Bölümüne Tepki Yağdı!
Karadut'un son bölümüne Tayfun'la öpüştüğü için annesinin mezarından toprak yedirilen Zuhal damga vurdu. Bölüme sosyal medyadan tepki yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı Karadut dizisi pazartesi günleri güçlü rakiplerine rağmen iyi bir izleyici kitlesi edinmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zuhal'in annesinin ölümüne sebep olduğunu Tayfun'a açıkladığı bölümde, ikilinin öpüştüğünü gören babanın Zuhal'e annesinin mezarının toprağını yedirmesi tepkilere sebep oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın