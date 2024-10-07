Görüş Bildir
Haberler
TV
Alper Kul Ayrılığı Üzmüştü: Güldür Güldür Show'un Yayın Tarihi Sonunda Belli Oldu!

Alper Kul Ayrılığı Üzmüştü: Güldür Güldür Show'un Yayın Tarihi Sonunda Belli Oldu!

Güldür Güldür
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 21:26

Sezon başında eski oyuncularının dahil olduğu açıklanan Güldür Güldür'de Alper Kul'un ayrılığı izleyenleri üzmüştü. Yeni sezonun ne zaman geleceği merak konusu olan Güldür Güldür'ün yayın tarihi sonunda belli oldu!

Kaynak: https://x.com/huyde12/status/18433431...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gamdan kederden biraz olsun uzaklaşmak için ilk adreslerimizden biri olan Güldür Güldür Show'u merakla bekliyorduk.

Gamdan kederden biraz olsun uzaklaşmak için ilk adreslerimizden biri olan Güldür Güldür Show'u merakla bekliyorduk.

Ancak yeni sezon öncesi bazı ayrılık haberleri almış ve fazlasıyla üzülmüştük.

Ancak yeni sezon öncesi bazı ayrılık haberleri almış ve fazlasıyla üzülmüştük.

Alper Kul'un vedasının nedenini burada sizlere açıklamıştık:

Bu üzücü haberin ardından programla ilgili beklenen gelişme sonunda gerçekleşti ve yayın tarihi belli oldu!

Bu üzücü haberin ardından programla ilgili beklenen gelişme sonunda gerçekleşti ve yayın tarihi belli oldu!

Güldür Güldür Show, 19 Ekim Cumartesi günü yeni sezonuyla izleyiciyle buluşuyor! Şimdiden iyi seyirler dileriz...

Güldür Güldür Show, 19 Ekim Cumartesi günü yeni sezonuyla izleyiciyle buluşuyor! Şimdiden iyi seyirler dileriz...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın