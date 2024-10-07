Alper Kul Ayrılığı Üzmüştü: Güldür Güldür Show'un Yayın Tarihi Sonunda Belli Oldu!
Alper Kul Ayrılığı Üzmüştü: Güldür Güldür Show'un Yayın Tarihi Sonunda Belli Oldu!
Kaynak: https://x.com/huyde12/status/18433431...
Sezon başında eski oyuncularının dahil olduğu açıklanan Güldür Güldür'de Alper Kul'un ayrılığı izleyenleri üzmüştü. Yeni sezonun ne zaman geleceği merak konusu olan Güldür Güldür'ün yayın tarihi sonunda belli oldu!
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Gamdan kederden biraz olsun uzaklaşmak için ilk adreslerimizden biri olan Güldür Güldür Show'u merakla bekliyorduk.
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Ancak yeni sezon öncesi bazı ayrılık haberleri almış ve fazlasıyla üzülmüştük.
Bu üzücü haberin ardından programla ilgili beklenen gelişme sonunda gerçekleşti ve yayın tarihi belli oldu!
Güldür Güldür Show, 19 Ekim Cumartesi günü yeni sezonuyla izleyiciyle buluşuyor! Şimdiden iyi seyirler dileriz...
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