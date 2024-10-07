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MasterChef'te Ezgi'yle Yaptığı Kural İhlali Tepki Çeken Şirin'den Açıklama Geldi!

MasterChef'te Ezgi'yle Yaptığı Kural İhlali Tepki Çeken Şirin'den Açıklama Geldi!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 00:03

MasterChef'te eleme gecesine Eda, Nigar, Şirin ve Ezgi'nin yaptığı kural ihlali damga vurmuştu. Şirin yaşananlarla ilgili açıklamasını bir takipçisine verdiği yorum aracılığıyla yaptı.

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MasterChef'in dün akşamki bölümüne Eda, Nigar, Şirin ve Ezgi'nin "alışveriş ve tarif listesi" konusu damga vurdu.

MasterChef'in dün akşamki bölümüne Eda, Nigar, Şirin ve Ezgi'nin "alışveriş ve tarif listesi" konusu damga vurdu.

Listelerin ortaya çıkmasıyla şefler de bu durumu "haksız rekabet" olarak yorumlamıştı.

Listelerin ortaya çıkmasıyla şefler de bu durumu "haksız rekabet" olarak yorumlamıştı.

Detaylarından burada bahsetmiştik:

Yaşananlar ve gelen tepkiler üzerine Şirin, kendisine gelen bir yoruma verdiği cevapla duruma açıklık getirdi.

Yaşananlar ve gelen tepkiler üzerine Şirin, kendisine gelen bir yoruma verdiği cevapla duruma açıklık getirdi.

Eda'nın ve kendisinin ilk etapta bilerek tabak yapmadıklarını dile getiren Şirin, "Hepimiz insanız, hata yapabiliriz" diyerek özrünü dilediğini tekrar dile getirdi.

Eda'nın ve kendisinin ilk etapta bilerek tabak yapmadıklarını dile getiren Şirin, "Hepimiz insanız, hata yapabiliriz" diyerek özrünü dilediğini tekrar dile getirdi.

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