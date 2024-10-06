MasterChef Elemesinde Ezgi'nin Şirin'e Alışveriş Listesi ve Tarif Vermesi Ortalığı Fena Karıştırdı!
MasterChef Elemesinde Ezgi'nin Şirin'e Alışveriş Listesi ve Tarif Vermesi Ortalığı Fena Karıştırdı!
MasterChef Türkiye'de gerçekleşecek eleme gecesine Şirin ve Ezgi'nin yaptıkları damga vurdu. Eleme potasındaki Şirin'in Ezgi'ye alışveriş listesi verdiği ve Ezgi'nin de Şirin'e tarif vererek yönlendirdiği ortaya çıktıktan sonra yarışmacılar bir hayli öfkelendi. Bunun üzerine şefler, eleme yarışmasını durdurdu.
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MasterChef Türkiye'nin yeni bölümüne Ezgi ve Şirin arasındaki "kopya" meselesi damga vurdu.
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Öncelikle fragmanı sizler için şöyle bırakalım:
Şirin'in alışveriş listesi ve tarif yazıp Ezgi'ye verdiği, Ezgi'nin de Şirin'i yönlendirdiği ortaya çıkınca diğer yarışmacılar fena gerildi.
Bu durumu yarışmacılar sayesinde fark eden şefler de oyunu durdurarak haksız rekabetten söz ettiler.
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bu kadar boş insanlarız işte eda ve şirin konuşuyoruz ne güzel