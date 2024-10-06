MasterChef Elemesinde Ezgi'nin Şirin'e Alışveriş Listesi ve Tarif Vermesi Ortalığı Fena Karıştırdı!

MasterChef Türkiye'de gerçekleşecek eleme gecesine Şirin ve Ezgi'nin yaptıkları damga vurdu. Eleme potasındaki Şirin'in Ezgi'ye alışveriş listesi verdiği ve Ezgi'nin de Şirin'e tarif vererek yönlendirdiği ortaya çıktıktan sonra yarışmacılar bir hayli öfkelendi. Bunun üzerine şefler, eleme yarışmasını durdurdu.