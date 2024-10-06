Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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1. Kızıl Goncalar Cüneyd'in değişimi dillere düştü.😂
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2. 😂
4. 😂
5. MasterChef'te Somer Şef'in kıyafetleri goygoycuların radarında yine...
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6. Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul partnerliği....
8. 😂
9. 😂
10. 😂
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11. 😂
12. 😂
13. 😂
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