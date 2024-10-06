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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 17:24

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Kızıl Goncalar Cüneyd'in değişimi dillere düştü.😂

1. Kızıl Goncalar Cüneyd'in değişimi dillere düştü.😂
twitter.com

2. 😂

2. 😂
twitter.com

3. MasterChef'te Erim'n yaptığı büyük hata komik bulundu.

4. 😂

4. 😂
twitter.com

5. MasterChef'te Somer Şef'in kıyafetleri goygoycuların radarında yine...

5. MasterChef'te Somer Şef'in kıyafetleri goygoycuların radarında yine...
twitter.com
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6. Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul partnerliği....

6. Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul partnerliği....
twitter.com

7. MasterChef'te çekimler...

8. 😂

8. 😂
twitter.com

9. 😂

9. 😂
twitter.com

10. 😂

10. 😂
twitter.com
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11. 😂

11. 😂
twitter.com

12. 😂

12. 😂
twitter.com

13. 😂

13. 😂
twitter.com

14. 😂

15. 😂

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16. Çok Güzel Hareketler'den o unutulmaz skeç...

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