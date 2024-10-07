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Seküler Cüneyd'in Pek Beğenilmediği Kızıl Goncalar'ın Son Bölümüne Mira'nın Eniştesine Yürümesi Damga Vurdu!

Seküler Cüneyd'in Pek Beğenilmediği Kızıl Goncalar'ın Son Bölümüne Mira'nın Eniştesine Yürümesi Damga Vurdu!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 00:30

Kızıl Goncalar'da geçtiğimiz hafta annesine olanları öğrenen Cüneyd kişilik bölünmesi yaşamış ve kendi benliğini kaybetmişti. Bu hafta kendini Levent sanması bir yana, Mira'nın bu durumu sonuna kadar kullanması izleyiciyi kızdırdı.

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Sinir harbi yaşadığımız Kızıl Goncalar'da kendi benliğini yitiren Cüneyd, kendini Levent sanmaya başlamıştı.

Sinir harbi yaşadığımız Kızıl Goncalar'da kendi benliğini yitiren Cüneyd, kendini Levent sanmaya başlamıştı.

Mira'ya bakışlara bakar mısınız? Çıldıracağız!

8 ay boyunca Cüneyd arayan Zeynep çocuk doğurmuş gibi yapıp kendini Vahit'ten korumaya çalışırken Cüneyd'in başka bir kimliğe bürünmesi kimseyi pek hoşnut etmedi doğrusu.

8 ay boyunca Cüneyd arayan Zeynep çocuk doğurmuş gibi yapıp kendini Vahit'ten korumaya çalışırken Cüneyd'in başka bir kimliğe bürünmesi kimseyi pek hoşnut etmedi doğrusu.

Üstüne bir de Mira'nın Cüneyd'e açık açık yürümesi... Bu da yetmezmiş gibi Zeynep'in onları görmesi... Daha fazla yazamayacağım.

Üstüne bir de Mira'nın Cüneyd'e açık açık yürümesi... Bu da yetmezmiş gibi Zeynep'in onları görmesi... Daha fazla yazamayacağım.

Gerçekten "Neler oluyor bu dizide?" diye sürekli sorguladığımız bölümde haliyle tüm tepkiler Mira'nın kardeşine yaptığı bu kötülük üzerine oldu.

Gerçekten "Neler oluyor bu dizide?" diye sürekli sorguladığımız bölümde haliyle tüm tepkiler Mira'nın kardeşine yaptığı bu kötülük üzerine oldu.

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