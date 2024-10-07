Seküler Cüneyd'in Pek Beğenilmediği Kızıl Goncalar'ın Son Bölümüne Mira'nın Eniştesine Yürümesi Damga Vurdu!

Kızıl Goncalar'da geçtiğimiz hafta annesine olanları öğrenen Cüneyd kişilik bölünmesi yaşamış ve kendi benliğini kaybetmişti. Bu hafta kendini Levent sanması bir yana, Mira'nın bu durumu sonuna kadar kullanması izleyiciyi kızdırdı.