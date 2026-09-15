article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kahvenin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı

Kahvenin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 12:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kahvenin sağlık üzerindeki etkileri araştırılmaya devam ederken, İngiltere’deki bilim insanlarından dikkat çeken bir bulgu geldi. Yeni çalışma, kafeinin hücrelerin enerji dengesini koruyan bir mekanizmayı harekete geçirerek DNA onarımı ve yaşlanmayla bağlantılı bazı süreçleri etkileyebileceğini ortaya koydu.

Kaynak: https://www.qmul.ac.uk/news/latest-ne...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahveyle ilgili yapılan araştırmalara bir yenisi daha eklendi.

Kahveyle ilgili yapılan araştırmalara bir yenisi daha eklendi.

İngiltere’deki bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışmada, kafeinin hücrelerin enerji dengesini korumasına yardımcı olan ve yaşlanmayla bağlantılı bazı süreçlerde rol oynayan biyolojik bir mekanizmayı harekete geçirebildiği ortaya çıktı.

Londra Queen Mary Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü uluslararası çalışmada, kafeinin hücrelerde nasıl bir etki oluşturduğu incelendi.

Araştırmada, insan hücreleriyle önemli biyolojik benzerlikler taşıyan maya modellerinden yararlanıldı.

Bilim insanları özellikle AMPK adı verilen enzime odaklandı. Hücrelerin enerji seviyesini takip eden bu sistem, enerji azaldığında devreye girerek hücrenin metabolik dengesini korumasına yardımcı oluyor.

Çalışmanın sonuçları, kafeinin AMPK aktivitesini artırabildiğini ve böylece hücrenin enerji yönetimiyle bağlantılı mekanizmaların harekete geçmesine katkı sağlayabildiğini gösterdi.

Araştırmacılara göre AMPK'nin aktive olması yalnızca enerji dengesi açısından önem taşımıyor.

Araştırmacılara göre AMPK'nin aktive olması yalnızca enerji dengesi açısından önem taşımıyor.

Bu mekanizma, hücrelerin stresle başa çıkması ve DNA hasarının onarılması gibi yaşlanma süreciyle bağlantılı çeşitli işlevlerde de rol oynuyor.

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Dr. Charalampos Rallis, hücrelerin enerji seviyeleri düştüğünde hayatta kalabilmek için AMPK sistemini kullandığını belirtti. Rallis, elde edilen bulguların kafeinin bu mekanizmanın çalışmasına doğrudan yardımcı olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Araştırma ekibinden Dr. John-Patrick Alao da kafeinin DNA onarımı ve hücresel stres direnciyle ilişkili süreçler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Yaşlanma Araştırmalarına Yeni Bir Kapı Açabilir

Bilim insanları, elde edilen sonuçların kafeinin doğrudan insanlarda yaşlanmayı yavaşlattığını kanıtlamadığının altını çiziyor. Çalışmanın maya modelleri üzerinde gerçekleştirilmiş olması nedeniyle sonuçların insanlar için aynı şekilde geçerli olup olmadığının ayrıca araştırılması gerekiyor.

Bununla birlikte araştırmacılar, kafein ile hücresel yaşlanma mekanizmaları arasındaki ilişkinin gelecekte yapılacak çalışmalar açısından dikkat çekici bir alan oluşturduğunu düşünüyor. Bulguların, ilerleyen dönemde beslenme, yaşam tarzı veya ilaç geliştirme çalışmaları üzerinden yaşa bağlı hastalıkların önlenmesine yönelik yeni araştırmalara katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın