Kahvenin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı

Bu mekanizma, hücrelerin stresle başa çıkması ve DNA hasarının onarılması gibi yaşlanma süreciyle bağlantılı çeşitli işlevlerde de rol oynuyor.

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Dr. Charalampos Rallis, hücrelerin enerji seviyeleri düştüğünde hayatta kalabilmek için AMPK sistemini kullandığını belirtti. Rallis, elde edilen bulguların kafeinin bu mekanizmanın çalışmasına doğrudan yardımcı olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Araştırma ekibinden Dr. John-Patrick Alao da kafeinin DNA onarımı ve hücresel stres direnciyle ilişkili süreçler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Yaşlanma Araştırmalarına Yeni Bir Kapı Açabilir

Bilim insanları, elde edilen sonuçların kafeinin doğrudan insanlarda yaşlanmayı yavaşlattığını kanıtlamadığının altını çiziyor. Çalışmanın maya modelleri üzerinde gerçekleştirilmiş olması nedeniyle sonuçların insanlar için aynı şekilde geçerli olup olmadığının ayrıca araştırılması gerekiyor.

Bununla birlikte araştırmacılar, kafein ile hücresel yaşlanma mekanizmaları arasındaki ilişkinin gelecekte yapılacak çalışmalar açısından dikkat çekici bir alan oluşturduğunu düşünüyor. Bulguların, ilerleyen dönemde beslenme, yaşam tarzı veya ilaç geliştirme çalışmaları üzerinden yaşa bağlı hastalıkların önlenmesine yönelik yeni araştırmalara katkı sağlayabileceği belirtiliyor.