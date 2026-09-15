Kahvenin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı
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Kaynak: https://www.qmul.ac.uk/news/latest-ne...
Kahvenin sağlık üzerindeki etkileri araştırılmaya devam ederken, İngiltere’deki bilim insanlarından dikkat çeken bir bulgu geldi. Yeni çalışma, kafeinin hücrelerin enerji dengesini koruyan bir mekanizmayı harekete geçirerek DNA onarımı ve yaşlanmayla bağlantılı bazı süreçleri etkileyebileceğini ortaya koydu.
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Kahveyle ilgili yapılan araştırmalara bir yenisi daha eklendi.
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Londra Queen Mary Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü uluslararası çalışmada, kafeinin hücrelerde nasıl bir etki oluşturduğu incelendi.
Araştırmacılara göre AMPK'nin aktive olması yalnızca enerji dengesi açısından önem taşımıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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