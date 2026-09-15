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Dikkat Ekonomisi Çöküşte (Bölüm 3 - Final): Tabağımızdaki Büyük Yalan, Kayıp Besinler ve 'Takviye' Tuzağı

etiket Dikkat Ekonomisi Çöküşte (Bölüm 3 - Final): Tabağımızdaki Büyük Yalan, Kayıp Besinler ve 'Takviye' Tuzağı

Ece Benligiray
Ece Benligiray - yazio
15.09.2026 - 10:31
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Dikkat ekonomisinin çöküşünü, neden sürekli ertelediğimizi ve önümüze gelen hayati fırsatlara neden kör olduğumuzu incelediğimiz yazı dizimizin büyük finaline hoş geldiniz. Zihnimizin karar yorgunluğunu, bedenimizde biriken zehirli kortizolü ve bozuk çalışan beyin çamaşır makinemizi artık çok iyi biliyoruz. Ancak 'Ben iyi uyuyorum, az stres yapıyorum ama yine de bir projeye başlarken odağım darmadağın oluyor' diyorsanız, asıl suçluyu mutfakta aramanın vakti geldi.

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Faturayı Sadece Siz Ödemiyorsunuz

Faturayı Sadece Siz Ödemiyorsunuz

Buraya kadar hep sizin zihninizden, sizin bedeninizden konuştuk. Ama bu bir 'ekonomi' yazısıysa, faturanın kime kesildiğini de konuşmamız gerekiyor - çünkü bu fatura sandığınızdan çok daha büyük bir yere kesiliyor.

Kaliforniya Üniversitesi'nden Gloria Mark'ın uzun soluklu çalışması, bir kesintiden sonra tam derin odağa geri dönmenin ortalama 23 dakika sürdüğünü ortaya koydu. Şimdi düşünün: siz bir raporun, bir stratejinin ya da kritik bir kararın ortasındayken gelen tek bir bildirim, sizi 23 dakikalığına o kararın dışına atıyor. Bunu gün içinde onlarca kez tekrarlayın; ortaya 'çalışıyormuş gibi yapan ama hiçbir şeyi derinlemesine düşünemeyen' bir ekip çıkıyor.

Bunun bedeli soyut değil, doğrudan finansal tablolara yansıyor. ABD'li işletmelerin dikkat dağınıklığı yüzünden yılda yüzlerce milyar dolarlık üretkenlik kaybına uğradığı tahmin ediliyor. Sağlık sektöründe yapılan bir araştırma ise işi kesintiye uğrayan çalışanların hata yapma olasılığının belirgin şekilde arttığını gösterdi - yani mesele sadece 'geç bitirmek' değil, yanlış karar vermek.

Şimdi bunu bir de yönetici koltuğuna oturtun. İlk yazımızda anlattığımız o '35 bin kararlık' günlük yorgunluğu hatırlıyor musunuz? Bir yöneticinin günü de aynı parçalanmış dikkatle geçiyorsa, o gün verdiği stratejik kararın kalitesi de aynı oranda düşüyor. Şirketler yeni yazılımlara, verimlilik danışmanlarına, motivasyon seminerlerine milyonlar harcıyor - ama çözülmesi gereken asıl problem çoğu zaman çok daha temel: odadaki hiç kimsenin gerçekten odaklanabilecek durumda olmaması.

Beşinci İhanet: Ekranın ve Şekerin İkili Oyunu

Beşinci İhanet: Ekranın ve Şekerin İkili Oyunu

Söz vermiştik, tutalım önce. Bölüm 2'de değindiğimiz iki ihanetin üzerine kısaca eğilelim.

Telefonunuzdaki her bildirim küçük bir dopamin ödülü vaat ediyor ve beyniniz zamanla bu anlık, garantili ödülü; bir kitabın, bir projenin ya da hayatınızı değiştirecek bir fırsatın geç gelen ödülüne tercih etmeyi öğreniyor. Bu yüzden önemli bir işe oturduğunuzda elleriniz kendiliğinden telefona uzanıyor - irade zayıflığından değil, beyniniz gerçekten daha kolay bir ödül arıyor.

Tabağınız da benzer bir oyun oynuyor. Şekerli bir öğün sonrası kan şekeriniz roller coaster gibi yükselip çöküyor, bu çöküş sırasında da vücut dengeyi kurmak için yine kortizol salgılıyor. Yani öğle yemeğinden sonraki o 'hiçbir şeye odaklanamıyorum' hali, aslında bedeninizin küçük bir alarm daha vermesinden ibaret. Peki bu kısır döngüden nasıl çıkılır? İşte tam burada, olayın köküne, tabağınıza inmemiz gerekiyor.

Altıncı İhanet: Tabaklar Dolu Ama Zihinler Aç

Altıncı İhanet: Tabaklar Dolu Ama Zihinler Aç

Sürekli ertelemeye meyilli o 'uyuşuk' halimizin ve fırsatları kaçırmamızın en büyük sebebi, beynimizin hücresel boyutta açlıktan kıvranıyor olması.

Bilim dünyasında 'Seyrelme Etkisi' (Dilution Effect) olarak bilinen bu durumu en çarpıcı şekilde kanıtlayan çalışma, Teksas Üniversitesi'nden biyokimyacı Donald Davis ve ekibine ait. Araştırmacılar, ABD Tarım Bakanlığı'nın 1950 ve 1999 yılları arasındaki besin verilerini karşılaştırdı; 43 farklı meyve ve sebzenin incelendiği bu devasa araştırmanın sonuçları kelimenin tam anlamıyla korkunçtu.

Yarım asırlık süreçte yediğimiz bitkilerdeki besin değerleri hızla çakılmıştı: protein oranında %6, kalsiyumda %16, fosforda %9, demirde %15, B2 vitamininde %38 ve C vitamininde %20'lik net düşüşler tespit edildi.

Toprak modern tarımla yoruldu; tohumlar sadece daha hızlı büyümek, daha iri ve daha dayanıklı olmak üzere seçildi. Bitki çok hızlı büyüdüğü için topraktaki o değerli mineralleri bünyesine katacak vakti bulamıyor. Bugün yediğiniz pırıl pırıl, devasa bir elma; dedenizin yediği o küçük elmanın besin değerinin yanından bile geçemiyor.

Yedinci İhanet: "Takviye" Tuzağı

Yedinci İhanet: "Takviye" Tuzağı

Durum böyle olunca beynimizin odaklanmak, yeni fırsatları analiz etmek ve motivasyon üretmek için ihtiyaç duyduğu kilit maddeleri - özellikle magnezyum, B vitaminleri ve Omega-3 - dışarıdan, gıda takviyeleriyle almak mecburiyetinde kalıyoruz.

Ama tam bu noktada, işin mutfağından bir gıda mühendisi gözüyle sizi şiddetle uyarmak şart: karşımızda muazzam bir endüstriyel tuzak var. Eczaneden ya da internetten büyük umutlarla aldığımız o süslü kutuların çoğu maalesef pahalı birer idrardan ibaret. Neden mi?

Şişenin üzerinde kocaman 'Magnezyum' yazması, vücudunuzun onu hücrelere taşıyabildiği anlamına gelmiyor. Firmalar kâr marjını yüksek tutmak için genelde en ucuz, en kolay üretilen ve vücut tarafından emilimi en düşük formları kullanıyor - mesela magnezyum oksit. Siz zihninizi beslediğinizi sanırken o haplar bağırsaklarınızdan hiçbir emilime uğramadan geçip gidiyor.

Oysa odaklanmak, beyin sisini dağıtmak ve zihni o uyuşuk halden kurtarmak için kan-beyin bariyerini kolayca geçen formlara ihtiyacınız var - magnezyum glisinat ya da L-treonat gibi. Siz ise içeriğini okumadan en ucuz formu alıyorsunuz. Sonuç: toparlanan bir odak değil, sadece bozulan bir mide.

Ama iş sadece formla da bitmiyor. Etiketi dikkatli okumak, aslında buzdağının sadece görünen ucu. Gerçekten bilinçli bir tüketici olmak istiyorsanız üç şeye daha bakmanız gerekiyor.

Birincisi, 'gizli karışım' (proprietary blend) tuzağı. Bazı ürünler etikette tek tek maddeleri saymak yerine 'Odak Kompleksi: 500mg' gibi belirsiz bir toplam yazar. Bu, içindeki her bir maddenin ne kadar olduğunu gizler; belki de o 500mg'ın 490'ı işe yaramayan bir dolgu maddesi, gerçek etkin madde miktarı bir tutam bile değildir. Güvenilir markalar her maddenin miligramını tek tek yazar.

İkincisi, doz yalanı. Bir maddenin bilimsel çalışmalarda etkili bulunduğu doz ile ürünün etiketindeki doz genellikle birbirini tutmaz. Bir çalışmada günde 2000mg ile sonuç alınmış bir maddeyi, ürün 200mg olarak koyup yine de o çalışmayı referans gösterebilir. Yani 'araştırmalarla desteklenmiştir' yazması, o ürünün etkili dozda olduğu anlamına gelmez; etiketteki miktarı, atıfta bulunulan çalışmadaki dozla karşılaştırmak size kalıyor.

Üçüncüsü, bağımsız test. NSF Certified for Sport, USP Verified veya Informed-Choice gibi üçüncü taraf sertifikalar, üründe etikette yazanın gerçekten içeride olduğunu ve zararlı bir kontaminasyon olmadığını bağımsız bir laboratuvarın doğruladığı anlamına gelir. Türkiye'de bu sertifikalara sahip ürün bulmak zor olsa da, en azından üreticinin analiz sertifikası (Certificate of Analysis) paylaşıp paylaşmadığına bakmak iyi bir başlangıç noktası.

Ve son, belki de en önemli nokta: hiçbir takviye, özellikle bir ilaç kullanıyorsanız ya da altta yatan bir sağlık probleminiz varsa, kendi kendinize karar vereceğiniz bir şey olmamalı. Sizi tanıyan, kan tahlillerinizi bilen bir doktora ya da diyetisyene danışmadan hiçbir takviyeye başlamayın - özellikle magnezyum ve B vitaminleri gibi belirli ilaçlarla etkileşime girebilen maddelerde bu daha da kritik. Bilinçlenmek, kendi kendine tedavi anlamına gelmiyor; doğru soruları sorabilecek kadar bilgili olmak anlamına geliyor.

Sonuç: Fişi Çekme ve Odayı Toplama Vakti

Sonuç: Fişi Çekme ve Odayı Toplama Vakti

Kendi dikkatimizi kendi hayatımız için kullanmadığımız sürece, başkalarının kurduğu bu devasa çarkın içinde yorgun, zihni bulanık ve 'zamanım yok' bahanesine sığınan birer seyirci olarak kalmaya devam edeceğiz. Ve bu üç yazı boyunca anlattığımız her şey aslında tek bir gerçeğe çıkıyor: Sizi hayatınızın dışına iten şey ne zamansızlığınızdı ne de yeteneksizliğiniz. 

Sizden çalınan şeyin adı dikkatti - üstelik bunu size ne kortizol sordu, ne şeker, ne de o parlak ekran. Tam tersine bunlar yıllardır dikkatinizi çalmak için hayatınıza adım adım sokulmuşlardı. Artık biliyorsunuz..

Şimdi elinizde bir liste var: gereksiz kararları sabitleyip irade bataryanızı önemli fırsatlara saklamak, yürüyüşle kortizolü atmak, uykuyu her şeyin önüne koyup beyninizi gece temizletmek, ekranla ve şekerle aranıza mesafe koymak, bir takviyeye güvenmeden önce sorgulamak. Ama gerçek şu ki bu liste de size hiçbir şey kazandırmayacak, ta ki bugün, şu an, elinizdeki telefonu bir kenara koyup tek bir şeye - sadece tek bir şeye - on dakikalığına kesintisiz odaklanana kadar.

Odanızı bir kerede toplayamazsınız belki. Ama şimdi, bu yazıyı bitirdiğiniz an, o dağınık odada bir tek eşyayı yerine koyabilirsiniz. Hangisini seçeceksiniz?

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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