Dikkat Ekonomisi Çöküşte (Bölüm 3 - Final): Tabağımızdaki Büyük Yalan, Kayıp Besinler ve 'Takviye' Tuzağı

Durum böyle olunca beynimizin odaklanmak, yeni fırsatları analiz etmek ve motivasyon üretmek için ihtiyaç duyduğu kilit maddeleri - özellikle magnezyum, B vitaminleri ve Omega-3 - dışarıdan, gıda takviyeleriyle almak mecburiyetinde kalıyoruz.

Ama tam bu noktada, işin mutfağından bir gıda mühendisi gözüyle sizi şiddetle uyarmak şart: karşımızda muazzam bir endüstriyel tuzak var. Eczaneden ya da internetten büyük umutlarla aldığımız o süslü kutuların çoğu maalesef pahalı birer idrardan ibaret. Neden mi?

Şişenin üzerinde kocaman 'Magnezyum' yazması, vücudunuzun onu hücrelere taşıyabildiği anlamına gelmiyor. Firmalar kâr marjını yüksek tutmak için genelde en ucuz, en kolay üretilen ve vücut tarafından emilimi en düşük formları kullanıyor - mesela magnezyum oksit. Siz zihninizi beslediğinizi sanırken o haplar bağırsaklarınızdan hiçbir emilime uğramadan geçip gidiyor.

Oysa odaklanmak, beyin sisini dağıtmak ve zihni o uyuşuk halden kurtarmak için kan-beyin bariyerini kolayca geçen formlara ihtiyacınız var - magnezyum glisinat ya da L-treonat gibi. Siz ise içeriğini okumadan en ucuz formu alıyorsunuz. Sonuç: toparlanan bir odak değil, sadece bozulan bir mide.

Ama iş sadece formla da bitmiyor. Etiketi dikkatli okumak, aslında buzdağının sadece görünen ucu. Gerçekten bilinçli bir tüketici olmak istiyorsanız üç şeye daha bakmanız gerekiyor.

Birincisi, 'gizli karışım' (proprietary blend) tuzağı. Bazı ürünler etikette tek tek maddeleri saymak yerine 'Odak Kompleksi: 500mg' gibi belirsiz bir toplam yazar. Bu, içindeki her bir maddenin ne kadar olduğunu gizler; belki de o 500mg'ın 490'ı işe yaramayan bir dolgu maddesi, gerçek etkin madde miktarı bir tutam bile değildir. Güvenilir markalar her maddenin miligramını tek tek yazar.

İkincisi, doz yalanı. Bir maddenin bilimsel çalışmalarda etkili bulunduğu doz ile ürünün etiketindeki doz genellikle birbirini tutmaz. Bir çalışmada günde 2000mg ile sonuç alınmış bir maddeyi, ürün 200mg olarak koyup yine de o çalışmayı referans gösterebilir. Yani 'araştırmalarla desteklenmiştir' yazması, o ürünün etkili dozda olduğu anlamına gelmez; etiketteki miktarı, atıfta bulunulan çalışmadaki dozla karşılaştırmak size kalıyor.

Üçüncüsü, bağımsız test. NSF Certified for Sport, USP Verified veya Informed-Choice gibi üçüncü taraf sertifikalar, üründe etikette yazanın gerçekten içeride olduğunu ve zararlı bir kontaminasyon olmadığını bağımsız bir laboratuvarın doğruladığı anlamına gelir. Türkiye'de bu sertifikalara sahip ürün bulmak zor olsa da, en azından üreticinin analiz sertifikası (Certificate of Analysis) paylaşıp paylaşmadığına bakmak iyi bir başlangıç noktası.

Ve son, belki de en önemli nokta: hiçbir takviye, özellikle bir ilaç kullanıyorsanız ya da altta yatan bir sağlık probleminiz varsa, kendi kendinize karar vereceğiniz bir şey olmamalı. Sizi tanıyan, kan tahlillerinizi bilen bir doktora ya da diyetisyene danışmadan hiçbir takviyeye başlamayın - özellikle magnezyum ve B vitaminleri gibi belirli ilaçlarla etkileşime girebilen maddelerde bu daha da kritik. Bilinçlenmek, kendi kendine tedavi anlamına gelmiyor; doğru soruları sorabilecek kadar bilgili olmak anlamına geliyor.