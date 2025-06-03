Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi’den CHP, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu İddiaları
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Hürriyet gazetesinin hükümete yakınlığı ile tanınan yazarlarından Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönmesi iddiaları hakkında yazdı. Selvi’nin iddiasına göre; Özgür Özel’in ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye dönme iddialarına karşılık olarak yeni parti hazırlığında hatta Ankara’da yeni bir genel merkez binası bile kiraladı.
İşte Abdulkadir Selvi’nin yazısından dikkat çeken bazı bölümler:
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında çarpıcı iddialarda bulundu.
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İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin CHP - Kemal Kılıçdaroğlı - Özgür Özel iddialarından oluşan yazısından bazı bölümler:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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