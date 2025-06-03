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Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi’den CHP, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu İddiaları

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi’den CHP, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu İddiaları

Kemal Kılıçdaroğlu CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.06.2025 - 08:45

Hürriyet gazetesinin hükümete yakınlığı ile tanınan yazarlarından Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönmesi iddiaları hakkında yazdı. Selvi’nin iddiasına göre; Özgür Özel’in ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye dönme iddialarına karşılık olarak yeni parti hazırlığında hatta Ankara’da yeni bir genel merkez binası bile kiraladı. 

İşte Abdulkadir Selvi’nin yazısından dikkat çeken bazı bölümler:

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında çarpıcı iddialarda bulundu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında çarpıcı iddialarda bulundu.

Selvi’nin iddialarına göre; Kemal Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak yeniden CHP’ye dönme ihtimali sebebiyle Özgür Özel ve ekibi yeni bir parti kurma çalışmalarına başladı. Hatta bu çalışmaları bir adım ileriye götüren ekip Ankara’da yeni bir genel merkez binası bile kiraladı. Tüm bunlar olurken Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yeniden CHP’ye dönmesi durumunda yapacağı icraatleri de yazan Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun  “Partiyi bu duruma düşürenlerle çok güçlü bir şekilde mücadele edeceğim” dediğini iddia etti.

İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin CHP - Kemal Kılıçdaroğlı - Özgür Özel iddialarından oluşan yazısından bazı bölümler:

İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin CHP - Kemal Kılıçdaroğlı - Özgür Özel iddialarından oluşan yazısından bazı bölümler:

Kılıçdaroğlu’nun partiye dönme ihtimali üzerine Özgür Özel ekibi yeni bir parti kurmak için harekete geçmiş. Hatta Ankara’da bir genel merkez binası kiralamışlar. Özgür Özel ekibi de yeni bina kiralandığı haberini reddetmiyor.”

“Eğer şaibeli kurultay davasında mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geçmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi ilk iş olarak yolsuzluklara karşı savaş açacaklarını söylüyorlar. “Yolsuzluklara bulaşanları temizleyeceğiz” diyorlar. Kılıçdaroğlu partiyi 13 yıl yönetti ama yolsuzluklar konusunda müsamaha göstermedi. Yolsuzluklara bulaştığı iddia edilenlerin arkasında durmadı. Kılıçdaroğlu’nun da “Partiyi bu duruma düşürenlerle çok güçlü bir şekilde mücadele edeceğim” dediği söyleniyor.”

CHP’de süren bir diğer tartışma ise mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkıp Kılıçdaroğlu tekrar partinin başına dönerse ne yapacağına ilişkin. Kılıçdaroğlu partinin başına geçerse ‘istifa etsin’ diye baskı yapıyorlar.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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