Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi’den CHP, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu İddiaları

“Kılıçdaroğlu’nun partiye dönme ihtimali üzerine Özgür Özel ekibi yeni bir parti kurmak için harekete geçmiş. Hatta Ankara’da bir genel merkez binası kiralamışlar. Özgür Özel ekibi de yeni bina kiralandığı haberini reddetmiyor.”

“Eğer şaibeli kurultay davasında mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geçmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi ilk iş olarak yolsuzluklara karşı savaş açacaklarını söylüyorlar. “Yolsuzluklara bulaşanları temizleyeceğiz” diyorlar. Kılıçdaroğlu partiyi 13 yıl yönetti ama yolsuzluklar konusunda müsamaha göstermedi. Yolsuzluklara bulaştığı iddia edilenlerin arkasında durmadı. Kılıçdaroğlu’nun da “Partiyi bu duruma düşürenlerle çok güçlü bir şekilde mücadele edeceğim” dediği söyleniyor.”

“CHP’de süren bir diğer tartışma ise mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkıp Kılıçdaroğlu tekrar partinin başına dönerse ne yapacağına ilişkin. Kılıçdaroğlu partinin başına geçerse ‘istifa etsin’ diye baskı yapıyorlar.”