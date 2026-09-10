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ABD'de Gizli Askeri Influencer Ağı: Pentagon Basını Bu Şekilde Susturuyor

ABD'de Gizli Askeri Influencer Ağı: Pentagon Basını Bu Şekilde Susturuyor

Donald Trump
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2026 - 21:53
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Washington Post'un haberine göre Pentagon, açıklanmayan sivil görevler için gizlice asker kökenli influencerlar işe aldı. Seçilenlerin ortak yanı, geniş bir sosyal medya takipçisi ve muhafazakar bir duruş. Ekip, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görüşlerini savunuyor, Trump yönetimine yönelik eleştirileri hedef alıyor. Adım, ordunun 'uyanışçı' olarak tanımlanan yaklaşımlardan arındırılması çabasıyla aynı döneme denk geldi. 

Kaynak - Sputnik

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Ekip, resmi bir programa bağlı olmadan doğrudan bakanlık yönetimiyle çalışıyor ve kimliğini gizli tutuyor.

Ekip, resmi bir programa bağlı olmadan doğrudan bakanlık yönetimiyle çalışıyor ve kimliğini gizli tutuyor.

Post'a göre görevlendirme resmi bir program üzerinden değil, doğrudan bakanlık üst yönetimiyle bağlantılı şekilde yürütülüyor. Seçilen isimlerin Pentagon'la bağı kamuoyuna açıklanmıyor. Bu durum paylaşımların bağımsız yorum gibi görünmesini sağlıyor.

Basın kısıtlamaları ve sızıntı önleme planları, Pentagon'un medyayla ilişkisini son bir yılda iyice gerginleştirdi.

Basın kısıtlamaları ve sızıntı önleme planları, Pentagon'un medyayla ilişkisini son bir yılda iyice gerginleştirdi.

Pentagon, geçen eylül ayında basın erişim kurallarını sıkılaştırdı. Yeni kurallara göre gazeteciler, yalnızca onaylı bilgileri haberleştirmeyi kabul ederse binada dolaşabiliyor. Birçok akredite gazeteci geçen yıl binayı terk etmişti. Bakanlık ayrıca bilgi sızdıran yetkilileri tespit etmek için yalan dedektörü testleri kullanmayı değerlendiriyor.

Üç emekli albay atanarak kültür savaşı konularıyla görevlendirildi.

Üç emekli albay atanarak kültür savaşı konularıyla görevlendirildi.

Post'un haberine göre ekipte üç emekli albay yer alıyor. Bunlar arasında emekli Albay Rob Maness, Kurt Schlichter ve Thomas Anderson bulunuyor. Üçü de Pentagon personel şefi Anthony Tata'nın ofisine atandı. Ekibe, askeri kolejlerin 'uyanışçı' ideoloji açısından incelenmesi gibi kültür savaşı konuları verildi.

Trump, füze stokları haberlerine sert tepki gösterip sosyal medyada sızdıranların peşinde olduğunu söyledi.

Trump, füze stokları haberlerine sert tepki gösterip sosyal medyada sızdıranların peşinde olduğunu söyledi.

Bu ayın başında Trump, İran'a karşı savaşın füze stoklarını azalttığı iddialarına sert tepki gösterdi. Herhangi bir kıtlık olmadığını ısrarla belirtti. Truth Social'daki mesajında 'hain açıklamaları 'sızdıranlar' aranıyor' ifadesini kullandı. Uzun süreli hapis cezaları da istendiğini ekledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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