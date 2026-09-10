ABD'de Gizli Askeri Influencer Ağı: Pentagon Basını Bu Şekilde Susturuyor

Washington Post'un haberine göre Pentagon, açıklanmayan sivil görevler için gizlice asker kökenli influencerlar işe aldı. Seçilenlerin ortak yanı, geniş bir sosyal medya takipçisi ve muhafazakar bir duruş. Ekip, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görüşlerini savunuyor, Trump yönetimine yönelik eleştirileri hedef alıyor. Adım, ordunun 'uyanışçı' olarak tanımlanan yaklaşımlardan arındırılması çabasıyla aynı döneme denk geldi.

Kaynak - Sputnik