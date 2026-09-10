ABD'de Gizli Askeri Influencer Ağı: Pentagon Basını Bu Şekilde Susturuyor
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Washington Post'un haberine göre Pentagon, açıklanmayan sivil görevler için gizlice asker kökenli influencerlar işe aldı. Seçilenlerin ortak yanı, geniş bir sosyal medya takipçisi ve muhafazakar bir duruş. Ekip, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görüşlerini savunuyor, Trump yönetimine yönelik eleştirileri hedef alıyor. Adım, ordunun 'uyanışçı' olarak tanımlanan yaklaşımlardan arındırılması çabasıyla aynı döneme denk geldi.
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Ekip, resmi bir programa bağlı olmadan doğrudan bakanlık yönetimiyle çalışıyor ve kimliğini gizli tutuyor.
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Basın kısıtlamaları ve sızıntı önleme planları, Pentagon'un medyayla ilişkisini son bir yılda iyice gerginleştirdi.
Üç emekli albay atanarak kültür savaşı konularıyla görevlendirildi.
Trump, füze stokları haberlerine sert tepki gösterip sosyal medyada sızdıranların peşinde olduğunu söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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