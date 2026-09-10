ABD Başkanı Donald Trump'tan Ara Seçim Vaadi: "Her Yetişkine 5 Bin Dolar Vereceğim!"
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ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti Kongre'deki çoğunluğunu korursa ülkedeki her yetişkine 5 bin dolar dağıtacağını duyurdu. Güncel kurla yaklaşık 242 bin TL'ye denk gelen ödemeye Trump şimdiden 'Trump Temettüsü' adını verdi. Paranın nereden bulunacağına dairse tek bir cümle bile kurmadı.
Kaynak: AFP
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"Cumhuriyetçiler kazanırsa siz de bizimle kazanırsınız ve 5 bin dolarınızı alırsınız."
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Ancak faturanın 1 trilyon doları aşması bekleniyor; ABD'nin borcu geçen ay 40 trilyon doları aştı.
Salondaki boş koltuklar da gözden kaçmadı, vaat ise "oy satın alma" tartışmasını başlattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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