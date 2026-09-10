ABD Başkanı Donald Trump'tan Ara Seçim Vaadi: "Her Yetişkine 5 Bin Dolar Vereceğim!"

Hesap ortada: Her yetişkine 5 bin dolar dağıtmanın faturasının 1 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor. ABD'nin toplam borcu geçtiğimiz ay 40 trilyon doları aştı, yıllık bütçe açığı ise 1,8 trilyon dolara dayanmış durumda. Üstelik böyle bir ödemenin hayata geçmesi için Kongre onayı şart.

Vaadin ardından ilk törpüleme kendi cephesinden geldi. Başkan Yardımcısı JD Vance, ödemenin yüksek gelirli kesime yapılmayacağını ima ederek kısmi bir geri adım attı ve kaynak olarak gümrük vergisi gelirlerini işaret etti. Ancak bu gelirlerin bu ölçekte bir dağıtımı karşılamaya yetmediği belirtiliyor; kaldı ki Yüksek Mahkeme, Trump'ın gümrük vergisi programının büyük bölümünü daha önce iptal etmişti.

Trump'ın doğrudan nakit ödeme fikrini ilk kez gündeme getirmediğini de hatırlatmak gerek. Başkan daha önce askerlere 1.776 dolarlık 'savaşçı temettüsü' ödemesi yapmıştı. Uzmanlara göre seçim öncesinde piyasaya bu büyüklükte para sürülmesi, hem bütçe açığını hem de enflasyonu yeniden azdırma riski taşıyor.