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ABD Başkanı Donald Trump'tan Ara Seçim Vaadi: "Her Yetişkine 5 Bin Dolar Vereceğim!"

ABD Başkanı Donald Trump'tan Ara Seçim Vaadi: "Her Yetişkine 5 Bin Dolar Vereceğim!"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 07:29
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ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti Kongre'deki çoğunluğunu korursa ülkedeki her yetişkine 5 bin dolar dağıtacağını duyurdu. Güncel kurla yaklaşık 242 bin TL'ye denk gelen ödemeye Trump şimdiden 'Trump Temettüsü' adını verdi. Paranın nereden bulunacağına dairse tek bir cümle bile kurmadı.

Kaynak: AFP

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"Cumhuriyetçiler kazanırsa siz de bizimle kazanırsınız ve 5 bin dolarınızı alırsınız."

"Cumhuriyetçiler kazanırsa siz de bizimle kazanırsınız ve 5 bin dolarınızı alırsınız."

Trump, vaadi Dallas'taki American Airlines Center'da toplanan Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinde açıkladı. Ödemeye 'Trump Temettüsü' adını verdiğini söyleyen Başkan, parayı kâr eden bir şirketin hissedarlarına dağıttığı nakit paya benzetti.

'Ekonomik alandaki muazzam gücümüz ve başarımız sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her yetişkin vatandaşa 5 bin dolarlık bir temettü vereceğim' diyen Trump, tek şartın paranın ABD sınırları içinde harcanması olduğunu belirtti.

Vaadin geçerli olabilmesi için 3 Kasım'daki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi'ndeki hem Senato'daki çoğunluğu koruması gerekiyor. AFP'nin aktardığına göre Başkan, 'Cumhuriyetçiler kazanırsa siz de bizimle kazanırsınız ve 5 bin dolar alırsınız' cümlesini kurarken paranın kaynağına dair hiçbir şey söylemedi.

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Ancak faturanın 1 trilyon doları aşması bekleniyor; ABD'nin borcu geçen ay 40 trilyon doları aştı.

Ancak faturanın 1 trilyon doları aşması bekleniyor; ABD'nin borcu geçen ay 40 trilyon doları aştı.

Hesap ortada: Her yetişkine 5 bin dolar dağıtmanın faturasının 1 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor. ABD'nin toplam borcu geçtiğimiz ay 40 trilyon doları aştı, yıllık bütçe açığı ise 1,8 trilyon dolara dayanmış durumda. Üstelik böyle bir ödemenin hayata geçmesi için Kongre onayı şart.

Vaadin ardından ilk törpüleme kendi cephesinden geldi. Başkan Yardımcısı JD Vance, ödemenin yüksek gelirli kesime yapılmayacağını ima ederek kısmi bir geri adım attı ve kaynak olarak gümrük vergisi gelirlerini işaret etti. Ancak bu gelirlerin bu ölçekte bir dağıtımı karşılamaya yetmediği belirtiliyor; kaldı ki Yüksek Mahkeme, Trump'ın gümrük vergisi programının büyük bölümünü daha önce iptal etmişti.

Trump'ın doğrudan nakit ödeme fikrini ilk kez gündeme getirmediğini de hatırlatmak gerek. Başkan daha önce askerlere 1.776 dolarlık 'savaşçı temettüsü' ödemesi yapmıştı. Uzmanlara göre seçim öncesinde piyasaya bu büyüklükte para sürülmesi, hem bütçe açığını hem de enflasyonu yeniden azdırma riski taşıyor.

Salondaki boş koltuklar da gözden kaçmadı, vaat ise "oy satın alma" tartışmasını başlattı.

Salondaki boş koltuklar da gözden kaçmadı, vaat ise "oy satın alma" tartışmasını başlattı.

Trump kürsüye çıktığında salonda göze çarpan boş koltuklar, kongrenin havası hakkında kendi başına bir fikir verdi. Konuşma biter bitmez tartışma da vaadin hukuki boyutuna kaydı. Muhalifler, seçime haftalar kala seçmene doğrudan para sözü verilmesini açık bir 'oy satın alma' girişimi olarak niteledi; olay, Elon Musk'ın Wisconsin'deki yargıç seçiminde seçmenlere çek dağıtma girişimiyle karşılaştırıldı.

Hukukçular ise daha temkinli konuşuyor. Avukat John Day, ödemenin kimin kime oy verdiğine bakılmaksızın herkese eşit biçimde uygulanacağını, bu nedenle klasik bir kampanya vaadi sayıldığını ve önünde yasal bir engel bulunmadığını ifade etti.

Cumhuriyetçi kanattan destek gecikmedi. Ohio Senatörü Bernie Moreno, '3 Kasım seçimlerinin hemen ardından Trump Temettüsü'nün geçmesi için bir yasa tasarısını hazır edeceğim' sözünü verdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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