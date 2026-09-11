İçişleri Bakanı’ndan INTERPOL Benzeri TÜRKPOL Önerisi: Suç İşleyenlere Karşı Türk Dünyasında Ortak Hareket
Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadelede Türk devletleri arasındaki iş birliğinin daha ileriye taşınmasına ilişkin, “Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri bir teşkilat olan TÜRKPOL’un kurulması konusunu bir teklif olarak dile getirdim. Gerek Kazakistan tarafı gerekse Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan İçişleri Bakanlarımız da bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar” dedi. Bakan Çiftçi, TÜRKPOL’un kurulmasıyla sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadelede iş birliği ve güç birliğinin daha da artacağına inandığını ifade etti.
Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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