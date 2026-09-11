article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İçişleri Bakanı’ndan INTERPOL Benzeri TÜRKPOL Önerisi: Suç İşleyenlere Karşı Türk Dünyasında Ortak Hareket

İçişleri Bakanı’ndan INTERPOL Benzeri TÜRKPOL Önerisi: Suç İşleyenlere Karşı Türk Dünyasında Ortak Hareket

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2026 - 10:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadelede Türk devletleri arasındaki iş birliğinin daha ileriye taşınmasına ilişkin, “Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri bir teşkilat olan TÜRKPOL’un kurulması konusunu bir teklif olarak dile getirdim. Gerek Kazakistan tarafı gerekse Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan İçişleri Bakanlarımız da bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar” dedi. Bakan Çiftçi, TÜRKPOL’un kurulmasıyla sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadelede iş birliği ve güç birliğinin daha da artacağına inandığını ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suçla Mücadele Konseyi'nin bir sonraki aşamasında Türk devletleri arasında yeni bir kolluk iş birliği mekanizmasının kurulmasını önerdiğini açıklayan Bakan Çiftçi, 'Bunun bir adım ötesinde de inşallah bu kurucu anlaşmaya dayalı olarak, yine Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri bir teşkilat olan 'Türkpol'un kurulması konusunu ben bir teklif olarak dile getirdim. Gerek Kazakistan tarafı gerekse Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan İçişleri Bakanlarımız da bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar. İnşallah ileride Türkpol'ün kurulmasıyla beraber, sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadele konusunda iş birliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum.' dedi.

Toplantıda ele alınan başlıkların yalnızca güvenlik konularıyla sınırlı olmadığını belirten Bakan Çiftçi, Türk devletleri vatandaşlarının havalimanlarında ortak pasaport kontrol noktalarından geçmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade ederek, 'Bir Avrupa ülkesine gittiğimizde Avrupa Birliği vatandaşlarının bir kontrol noktasından, diğer ülke vatandaşlarının ise başka bir kontrol noktasından geçtiğini görüyoruz. Bunun bir benzerinin Türk devletleri topluluğu arasında da kurulması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.' açıklamasında bulundu.

Önümüzdeki ay Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceğini belirten Bakan Çiftçi, 'Önümüzdeki ay itibarıyla Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi gerçekleştirilecektir. Bugünkü yaptığımız toplantı, bu zirvenin bir ön hazırlık aşamasını da oluşturuyordu.' dedi. İçişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alınan başlıkların liderler düzeyinde de gündeme geleceğini ifade eden Bakan Çiftçi, 'Ele aldığımız bu konular mutlaka liderler düzeyinde de ele alınacaktır.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın