Bilim İnsanları Evlerimizde Kullandığımız Sağlığa En Zararlı Eşyaları Açıkladı

Çalışma 23 Temmuz 2026'da Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice dergisinde yayımlandı. Case Western Reserve Üniversitesi'nden Prof. Ashwini Sehgal ve ekibi, Cleveland çevresinde kötü kontrol edilen astımı olan 85 yetişkin ve çocuğun evindeki gaz ocağını ücretsiz elektrikli indüksiyon ocakla değiştirdi. İki ila üç ay sonra yapılan ölçümde ortalama astım skoru 2,6'dan 1,5'e indi; bu ölçekte 0,5'lik bir değişim bile klinik olarak anlamlı sayılıyor.

Rakamlar tek başına konuşuyor. Acil servis başvuruları ve hastane yatışları yüzde 70 geriledi, astım yüzünden kaçırılan iş ve okul günleri yüzde 80 azaldı. Hava ölçümü yapılan 44 evde azot dioksit seviyesi yüzde 70 düştü. Sehgal, 'Ocak değişiminin ardından astım belirtilerinde görülen iyileşme, yaygın kullanılan astım ilaçlarının klinik denemelerinde bildirilenlere benzer, hatta onlardan daha büyüktü' diyor. Mekanizma karmaşık değil: doğal gazın yanması azot dioksit ve akciğeri tahriş eden başka bileşikler üretiyor.

Projenin kendi hikâyesi de dikkat çekiyor. Araştırma başlangıçta Cleveland çevresinde 1.200 kişiyi kapsayacak şekilde tasarlanmıştı; federal fon erken kesilince ekip yalnızca devam eden ocak değişimlerini tamamlayıp 72 hanede noktayı koydu. Buna rağmen katılımcıların yüzde 98'i indüksiyon ocaktan memnun ya da çok memnun olduğunu söyledi. Eski gaz ocakları için aynı oran yüzde 41'de kalmıştı.

Türkiye bu tablonun tam ortasında. AA'nın GAZBİR verilerine dayandırdığı 1 Eylül 2023 tarihli habere göre ülkedeki doğal gaz abone sayısı 20 milyon 57 bini aşmış, bunun 19,3 milyonunu konut aboneleri oluşturuyordu; tek başına İstanbul'da 5,6 milyondan fazla abone vardı. Türkiye, abone sayısında Avrupa'da yalnızca İtalya ve Almanya'nın gerisinde.