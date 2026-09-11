Bilim İnsanları Evlerimizde Kullandığımız Sağlığa En Zararlı Eşyaları Açıkladı
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Dünyada evlerin çoğunda bulunan bir cihaz, son altı ayın araştırmalarında sağlığa en çok zarar veren ev eşyası olarak öne çıktı: mutfaktaki doğalgazlı ocak. Cleveland'da kötü kontrol edilen astımı olan 85 yetişkin ve çocuğun evinde gaz ocağı elektrikli indüksiyonla değiştirildi; acil servis başvuruları ve hastane yatışları yüzde 70, işe ve okula gidilemeyen gün sayısı yüzde 80 azaldı. Evlerdeki azot dioksit seviyesi de yüzde 70 düştü. Araştırmayı yürüten profesöre göre bu iyileşme, yaygın kullanılan astım ilaçlarının klinik denemelerinde görülenle aynı, hatta ondan daha büyük.
Kaynak: JACI: In Practice
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Gaz ocağı elektrikli indüksiyonla değiştirilen evlerde astım krizleri yüzde 70 azaldı, üstelik iyileşme ilaç denemelerindekiyle aynı güçte çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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