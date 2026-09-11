BİM'e Katlanır Dolap Geliyor! 18 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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18 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Emsan Vera Düdüklü Tencere 6 L 2.650 TL
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Katlanır Ayakkabılık 6 Katlı 949 TL
Casilda Home Banyo Paspas Seti 2'li 419 TL
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