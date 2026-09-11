Trump'tan Kongrede Seçmenlere: “Oy Vermezseniz Cehenneme Gidersiniz”
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ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe akşamı Dallas’ta düzenlenen Cumhuriyetçi Parti ara dönem kongresini kendisine has bir sahneyle kapattı. Kalabalığa sağ ellerini kaldırmalarını söyleyerek oy kullanma yemini ettiren Trump, ardından “Oy vermezseniz cehenneme gidersiniz” dedi.
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Tüm salona yemin ettirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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