Trump'tan Kongrede Seçmenlere: “Oy Vermezseniz Cehenneme Gidersiniz”

ABD Başkanı yemin töreninde şu ifadeleri kullandı:

'“Lütfen sağ elinizi kaldırın.

Yemin ederim...

Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük başkanına...

Bizi o kadar çok seviyor ki nefes bile alamıyor...

Ailemle, arkadaşlarımla dışarı çıkacağıma.

Kayıtlı olup olmadığım umurumda değil, deneyeceğim ve onların yaptığı gibi deli gibi hile yapacağım.

Dışarı çıkıp arkadaşlarımı, ailemi alacağım ve 3 Kasım'da oy kullanacağız.

Tanrı yardımcım olsun!'

Ardından konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

'Oy vermezseniz cehenneme gidersiniz. Birlikte komünistleri ve radikal solcuları mağlup edeceğiz'