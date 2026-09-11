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Trump'tan Kongrede Seçmenlere: “Oy Vermezseniz Cehenneme Gidersiniz”

Trump'tan Kongrede Seçmenlere: “Oy Vermezseniz Cehenneme Gidersiniz”

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.09.2026 - 12:01
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ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe akşamı Dallas’ta düzenlenen Cumhuriyetçi Parti ara dönem kongresini kendisine has bir sahneyle kapattı. Kalabalığa sağ ellerini kaldırmalarını söyleyerek oy kullanma yemini ettiren Trump, ardından “Oy vermezseniz cehenneme gidersiniz” dedi.

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Tüm salona yemin ettirdi.

Tüm salona yemin ettirdi.

ABD Başkanı yemin töreninde şu ifadeleri kullandı:

'“Lütfen sağ elinizi kaldırın.

Yemin ederim...

Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük başkanına...

Bizi o kadar çok seviyor ki nefes bile alamıyor...

Ailemle, arkadaşlarımla dışarı çıkacağıma.

Kayıtlı olup olmadığım umurumda değil, deneyeceğim ve onların yaptığı gibi deli gibi hile yapacağım. 

Dışarı çıkıp arkadaşlarımı, ailemi alacağım ve 3 Kasım'da oy kullanacağız.

Tanrı yardımcım olsun!'

Ardından konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

'Oy vermezseniz cehenneme gidersiniz. Birlikte komünistleri ve radikal solcuları mağlup edeceğiz'

O anlar böyle kaydedildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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