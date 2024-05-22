Feyza Civelek'in Sandık Kokusu'ndaki Kardeşinden Metin Akdülger'in Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Feyza Civelek'in Sandık Kokusu'ndaki Kardeşinden Metin Akdülger'in Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
22 Mayıs Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor All Star'da büyük finale birkaç hafta kala yarışmacılara "kendin dışında favorin kim?" diye soruldu. Kalan yarışmacılar favori ismini açıkladı.
2. Show TV ekranlarında yayınlanan ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok sevilen Sandık Kokusu'nda herkesi hüzünlendiren bir veda yaşandı. Atilla karakterini canlandıran Metin Akdülger, yaptığı paylaşımla duygu dolu anlar yaşattı.
3. Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Yalı Çapkını, 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide sevilen oyuncunun ayrılacağı iddiası sezon finali öncesi gündeme bomba gibi düştü!
4. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağında yayınlanan programlarla ilgili konuştu.
5. Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olması sebebiyle "torpil" eleştirilerine maruz kalıyordu. Feyza'nın erkek kardeşinin de Melis Civelek'in bir başka dizisinde oynadığı ortaya çıktı!
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6. Bahar dizisi son dönemin en popüler yapımlarından biri şüphesiz ki. Hem eğlenceli, hem romantik hem de dramı dibine kadar yaşadığımız dizinin oyuncuları da bir o kadar popüler. Gerçek hayattaki hallerini merak ettiğimiz isimlerden biri de dizinin Seren'i Nil Sude Albayrak. Genç oyuncunun annesini görünce, güzelliğini nereden aldığını anlayacaksınız!
7. Demet ve Jess’le Gel Konuşalım'a konuk olan Nevra Serezli, Sihirli Annem dizisinin çekildiği dönemde yaşananlar hakkında şok itirafta bulundu.
8. Survivor All Star'ın büyük finaline artık çok az bir zaman kalırken, yarışmanın şartları da bir o kadar zorlaşmaya başladı. Acun Ilıcalı son ada konseyinde Survivor'ın yeni kurallarını açıkladı.
9. Kızıl Goncalar her sahnesi ile izleyiciyi büyülemeyi başarıyor. Sezon finalinde Cüneyd'in annesi ile ilgili gerçekleri öğrendikten sonra surların üstünde duruşu meğer semazen duruşuymuş!
10. Bahar dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle hepimizin göz bebeği olan Elit Andaç Çam, Son Kabile YouTube kanalına konuk oldu. Çam, "Demet Evgar olmasaydı Bahar'ı kim canlandırırdı?" sorusunu yanıtladı.
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11. Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen karakteriyle tanıdığımız oyuncu Selin Türkmen, Bi Başka YouTube kanalına konuk oldu. İrem Erbaş'ın sorularını yanıtlayan Türkmen'in oyunculuk hakkında yaptığı bir açıklama tepkilerin odağına yerleşti.
12. Müge Anlı'ya dolandırıldığı kişiden parasını almak için katılan Ayten Akyol, duydukları karşısında şok oldu. Müge Anlı kendisini MİT'çi diye tanıtan dolandırıcının üfürükçü çıktığını açıkladı.
13. Yıllardır her sabah ekranlarımızdan evlerimize konuk olan Müge Anlı kayıpları buluyor, cinayetleri çözüyor ve gizemli olayları aydınlatıyor. Müge Anlı'nın bir doğum haritası var ki tam da yapması gereken bir mesleği yapıyor. İşte burçlara inanmanıza neden olacak o konumlar...
14. Kızıl Goncalar efsane bir sezon finali ile ekranlara veda etti. Eylül'e kadar nasıl dayanacağını bilemeyen izleyiciler için son bölümden merak edilen detayları inceliyoruz. Bunlardan biri de Meryem'in rüyasıydı!
15. Bahar izleyicisi, Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un oynadığı Bahar ve Evren karakterlerinin yakınlaşmasını dört gözle bekliyor. Fragmanda verilen ikilinin sahnesi ekranda verilmeyince ortalık karıştı.
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