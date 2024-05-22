Survivor All Star Yarışmacıları Kendileri Dışında Favori Gördükleri İsimleri Açıkladı!
Survivor All Star Yarışmacıları Kendileri Dışında Favori Gördükleri İsimleri Açıkladı!
Survivor All Star'da büyük finale birkaç hafta kala yarışmacılara 'kendin dışında favorin kim?' diye soruldu. Kalan yarışmacılar favori ismini açıkladı.
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Survivor All Star'da büyük finale yalnızca birkaç hafta kaldı.
Kalan 8 yarışmacı arasında kıyasıya mücadele sürerken, yarışmacılara kendileri dışında kimi favori gördükleri soruldu.
Buna göre, Yunus Emre'nin favori isimleri Hilmi Cem ve Atakan;
Nefise'nin favori ismi Ogeday;
Merve Aydın'ın favori isimleri Seda ve Nefise;
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Atakan'ın favori isimleri Hilmicem ve Nefise;
Hilmi Cem'in favori isimleri Atakan ve Yunus Emre;
Damla Can'ın favori isimleri Ogeday ve Seda;
Batuhan'ın favorileri Seda ve Damla;
Seda'nın favorileri ise Ogeday ve Batuhan'mış.
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