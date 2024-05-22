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Survivor All Star Yarışmacıları Kendileri Dışında Favori Gördükleri İsimleri Açıkladı!

Survivor All Star Yarışmacıları Kendileri Dışında Favori Gördükleri İsimleri Açıkladı!

survivor
themyscira - Editör
23.05.2024 - 01:00

Survivor All Star'da büyük finale birkaç hafta kala yarışmacılara 'kendin dışında favorin kim?' diye soruldu. Kalan yarışmacılar favori ismini açıkladı.

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Survivor All Star'da büyük finale yalnızca birkaç hafta kaldı.

Survivor All Star'da büyük finale yalnızca birkaç hafta kaldı.

Kalan 8 yarışmacı arasında kıyasıya mücadele sürerken, yarışmacılara kendileri dışında kimi favori gördükleri soruldu.

Kalan 8 yarışmacı arasında kıyasıya mücadele sürerken, yarışmacılara kendileri dışında kimi favori gördükleri soruldu.

Buna göre, Yunus Emre'nin favori isimleri Hilmi Cem ve Atakan;

Buna göre, Yunus Emre'nin favori isimleri Hilmi Cem ve Atakan;

Nefise'nin favori ismi Ogeday;

Nefise'nin favori ismi Ogeday;

Merve Aydın'ın favori isimleri Seda ve Nefise;

Merve Aydın'ın favori isimleri Seda ve Nefise;
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Atakan'ın favori isimleri Hilmicem ve Nefise;

Atakan'ın favori isimleri Hilmicem ve Nefise;

Hilmi Cem'in favori isimleri Atakan ve Yunus Emre;

Hilmi Cem'in favori isimleri Atakan ve Yunus Emre;

Damla Can'ın favori isimleri Ogeday ve Seda;

Damla Can'ın favori isimleri Ogeday ve Seda;

Batuhan'ın favorileri Seda ve Damla;

Batuhan'ın favorileri Seda ve Damla;

Seda'nın favorileri ise Ogeday ve Batuhan'mış.

Seda'nın favorileri ise Ogeday ve Batuhan'mış.

Bakalım hangisinin favorisi şampiyon olacak? Bekleyip göreceğiz!

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