Esra Ezmeci'yi Çileden Çıkaran Sorudan Adanalı'nın Estetik Kurbanı Pınar'ına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Esra Ezmeci'yi Çileden Çıkaran Sorudan Adanalı'nın Estetik Kurbanı Pınar'ına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
28 Temmuz Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Uzman psikolog Esra Ezmeci zaman zaman Instagram hesabından takipçilerinin sorduğu soruları yanıtlıyor. Bu kez kendisine gelen bir soru ünlü psikologu fena kızdırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. 2008-2010 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Adanalı, dönemin en sevilen dizilerinden olmuştu. Oktay Kaynarca, Serenay Sarıkaya, Selin Demiratar, Mehmet Akif Alakurt gibi isimlerin rol aldığı dizide Pınar karakterine Tuğçe Özbudak hayat veriyordu. Ancak kendisi yaptırdığı estetiklerle o kadar değişti ki tanımak mümkün değil!
3. MasterChef 2024 için ana kadro sonunda netleşti! Kıyasıya mücadelenin sonunda MasterChef'in 15. yarışmacısı kim oldu?
4. ATV'nin iddialı yeni sezon dizileri arasında yer alan Kara Dut dizisinin kadrosu neredeyse tamamen şekillendi. Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in dahil olduğu dizide bu kez de güzel oyuncuya partner geldi.
5. Survivor denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Nagihan Karadere, geçtiğimiz sezondan istediği verimi alamamıştı. Milli atlet yaptığı paylaşımla "Acaba tekrar mı katılacak?" diye düşündürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yerli dizi camiası Deha'nın başrolünden son anda çıkarılan ve yan rol teklif edilen; bunun üzerine diziden ayrılan Devrim Özkan krizini konuşuyor. Her ne kadar yeni gibi dursa da Ay Yapım'ın yeni sezon dizisi Deha'da yaşanan bu kriz meğer daha önce de yaşanmış!
7. ATV ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak Kör Nokta dizisi sonunda sete çıktı! Osman Sınav'ın iddialı dizisinde İsmail Ege Şaşmaz ile başrolü paylaşacak Rabia Soytürk'ün annesinden gelen uyarı mesajı görenleri gülümsetti.
8. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
9. Yayladan MasterChef'e yolculuğu ile hepimizi yüreklendiren Ayşe Ekiz'in babasıyla birlikte çekindiği fotoğrafı gündem oldu.
10. https://img-s2.onedio.com/id-66a647db06618a79ac4df343/rev-0/w-635/f-jpg-webp/s-ae1e260ca51027f4e9e6cd6fd02de339391f53d4.webp
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. YouTube'da Scotopia adlı hesabın yaptığı Kızıl Goncalar Cüneyd karakter analizi sosyal medyada kafaları karıştırdı. Gerçeküstü bir karakter, olarak değerlendirilen Cüneyd "Acaba dizi sadece hayal mi?" diye sorgulattı.
12. Yaprak Dökümü'nde oynadığı Ali Rıza karakteri ile akıllarımıza kazınan Halil Ergün yeni projesi ile Kanal D ekranlarına geri dönüyor.
13. Masterchef'te ana kadro için yarışan yarışmacılar arasında dün akşama damgasını vuran bir hata yapıldı. Karidesli börek yapan yarışmacının karidesin bağırsaklarını almadığını şefler fark etti.
14. Kanal D'nin yaz dizisi Yalan'da Duru ile Kerim'in sahnesinde Atakan Hoşgören'in oyunculuğu dalga konusu oldu. İzleyici sosyal medyadan eleştirilerini yazdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın