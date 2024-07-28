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Son Önlük de Geldi! Ana Kadronun Netleştiği MasterChef'te 15. Yarışmacı Kim Oldu?

Son Önlük de Geldi! Ana Kadronun Netleştiği MasterChef'te 15. Yarışmacı Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 00:42

MasterChef 2024 için ana kadro sonunda netleşti! Kıyasıya mücadelenin sonunda MasterChef'in 15. yarışmacısı kim oldu?

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MasterChef Türkiye 2024'te yarışmak için adaylar arasında yaklaşık bir aydır süren bir mücadele var.

MasterChef Türkiye 2024'te yarışmak için adaylar arasında yaklaşık bir aydır süren bir mücadele var.

Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan ve Ezgi'nin ardından ana kadroya giren 15. yarışmacı da sonunda belli oldu!

Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan ve Ezgi'nin ardından ana kadroya giren 15. yarışmacı da sonunda belli oldu!

Astarlı sütlaçın yapıldığı gecede ana kadro için son önlüğü kapan isim Nigar oldu.

Astarlı sütlaçın yapıldığı gecede ana kadro için son önlüğü kapan isim Nigar oldu.

3. grubun da yedeklerinin belirlenmesinin ardından hem ana yarışma başlayacak, hem de yedeklerden yarışmaya yeni isimler katılacak.

3. grubun da yedeklerinin belirlenmesinin ardından hem ana yarışma başlayacak, hem de yedeklerden yarışmaya yeni isimler katılacak.

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