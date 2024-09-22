Esra Ezmeci'de Narin'le İlgili İtiraftan Milyoner'de Duygulandıran Yarışmacıya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Esra Ezmeci'de Narin'le İlgili İtiraftan Milyoner'de Duygulandıran Yarışmacıya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
22 Eylül Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef'te heyecan sürerken eleme heyecanı yine oldukça yüksekti. Bakalım bu hafta MasterChef'te kim elenmiş?
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2. Sonunda Aras Bulut İynemli'nin merakla beklenen dizisi Deha yayın hayatına başladı! İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan dizide İynemli'nin canlandırdığı Devran karakterinin Atatürk'e minnet dolu bakışı gündem oldu.
3. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne 21 yaşındaki genç yarışmacı damga vurdu. Börek nakli beklediğini açıklayan yarışmacı, yıllar sonra tanıdığı babasının kendisine böbreğini vermeyi reddettiğini söyledi.
4. 'kontravolta' lakabıyla bilinen Fevzi Ayran'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı Mehmet Şef taklidi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Arkadaşının yaptığı yemeği beğenmeyen Ayran, "Bu yemek böyle mi yapılır?" diyerek arkadaşını hırpaladı.
5. 30 Eylül'de ekranlara gelmesi beklenen Kızıl Goncalar dizisinin kamera arkası paylaşıldı. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden birinin öldüğü görüldü. Karaktere hayat veren oyuncu diziden ayrılıyor, iddiaları yükseldi.
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6. Emekli Cinayet Büro Amirliği Polisi ve Dedektif Savaş Kurtbaba, Esra Ezmeci ile Narin Güran cinayetini konuştu. Kurtbaba, en başından bu yana katilin amca olmadığını yayında da savundu. Ayrıca Narin'in annesinin Didem Arslan Yılmaz'daki ilk itirafında katili söylediğini ifade etti.
7. 2023 yılında Esra Erol'da akılalmaz bir olay yaşanmıştı. Betül ve Veysel Yurulmaz çiftinin aldatma olayında yüz milyonda bir ihtimal gerçek oldu. İkiz bebeklerin babası farklı çıkmıştı. Tıp tarihine damgasını vuran olayın ardından Veysel Yurulmaz geçtiğimiz günlerde ölü bulundu.
8. Survivor All Star 2022 sezonunda şampiyonluk kupasını kaldıran Nisa Bölükbaşı sevgilisi Yiğit İnandı ile sessiz sedasız evlendi.
9. MasterChef'in dün akşamki yayınlanan bölümünde Ayşe tulumba tatlısını neden yapamadığını açıkladı. Sıkı bir MasterChef takipçisi olan Demet Akalın, Ayşe'nin o açıklamasına ve gülmesine tepki gösterdi.
10. Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in ilk hayatımıza girdiği bölümlerden birindeki sahne yeniden gündem oldu. Aslında ta o zamanlardan Görkem'in mesajının verildiği ortaya çıktı.
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11. Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına gelen bir soru herkesi hayrete düşürdü. Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu bu soruya "Ayak fetişisti" yanıtını verdi.
12. Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar ile ilgili yapımcı Faruk Turgut'un final tarihi vermesi izleyenleri üzdü. Gazeteci Birsen Altuntaş, o açıklamayı çürütecek yeni bir ihtimal ortaya attı. Ne dersiniz, olabilir mi?
13. Gazeteci Özlem Gürses, dün akşam CNN Türk ekranlarında tartışılan "dijital terör" meselesi için yayına çağırılan Cübbeli Ahmet'i fena tiye aldı.
14. MasterChef Türkiye'de bu sezon görülmedik kalmadı! Şeflerin önüne çöpten çıkartılan yemek de koyuldu. Yere düşen dolmayı da yediler! Son bölümde ise bamya yemeğinin içinde kımıl kımıl bir şey geziniyordu. Görenler "O kımıldayan şey kurt mu?" dedi. İşte bölümde yaşananlar...
15. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'a gündem olacak açıklamalarda bulundu. Televizyonu bıraktıktan sonra Youtube’da yayın yapmaya başlayan Fatih Altaylı hakkında “Onun dini imanı para haksız kazanç sağlıyor. Şizofren saplantıları var. Gurur onuru ayaklar altında' ifadelerini kullan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağında sürekli işlenen tepki gören konular ve Youtube’da yayınlanan içerikler hakkında da sert sözler söyledi.
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