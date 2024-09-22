Özlem Gürses, CNN Türk'e Çıkan Cübbeli Ahmet'i Tiye Aldı!
Özlem Gürses, CNN Türk'e Çıkan Cübbeli Ahmet'i Tiye Aldı!
Gazeteci Özlem Gürses, dün akşam CNN Türk ekranlarında tartışılan 'dijital terör' meselesi için yayına çağırılan Cübbeli Ahmet'i fena tiye aldı.
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Dün akşam CNN Türk ekranlarında Lübnan'da Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldığı konuşuluyordu.
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Konu ile ilgili konuşmak üzere Cübbeli Ahmet Hoca da ekranlara çıktı. Cübbeli Ahmet yayın esnasında kendisine yapılan saldırıdan da bahsetti.
Gazeteci Özlem Gürses, Cübbeli Ahmet'in konu ile ilgili CNN Türk'ün konuğu olmasını sosyal medya hesabından eleştirdi.
"Uluslararası bir haber markası olan CNN’in kanalında dijital terör konuşuluyor." diye yazan Gürses, devamında Cübbeli Ahmet'e laf dokundurdu.
"Çok değerli uzman yorumculardan ben en çok Cübbeli Ahmet’in yayın kombinini beğendim." diye yazan Gürses "Değerli dijital iletişim uzmanı profesör hocamız da dikkatle dinliyor. Maşallah hocam maşallah." diye bitirdi.
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