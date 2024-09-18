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Narin'in Öldürüldüğü Köyde Yayın Yapan Sözcü TV Ekibi Taşlandı!

Narin'in Öldürüldüğü Köyde Yayın Yapan Sözcü TV Ekibi Taşlandı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 09:56

Narin'in öldürüldüğü Tavşantepe Köyü'nde canlı yayın yapan Sözcü TV ekibi, köyün çocukları tarafından taşlı saldırıya uğradı.

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Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde öldürülen 8 yaşındaki Narin'in soruşturması devam ederken bölgeden yayın yapmak isteyen ekipler sorun yaşıyor.

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde öldürülen 8 yaşındaki Narin'in soruşturması devam ederken bölgeden yayın yapmak isteyen ekipler sorun yaşıyor.

Köyde kamera görmek istemediklerini ve konuşacak bir şey olmadığını söyleyen köy halkı, Narin'den söz edilmesinden hoşlanmıyor.

Köyde kamera görmek istemediklerini ve konuşacak bir şey olmadığını söyleyen köy halkı, Narin'den söz edilmesinden hoşlanmıyor.

Didem Arslan'ın yayınında da köy sakinleri "Sadece kamerayı kapatırsanız konuşuruz" demişlerdi. Dün de benzer bir olay yaşandı.

Didem Arslan'ın yayınında da köy sakinleri "Sadece kamerayı kapatırsanız konuşuruz" demişlerdi. Dün de benzer bir olay yaşandı.

Tavşantepe Köyü'nde canlı yayın yapan Sözcü TV ekibi, köyün çocukları tarafından taşlı saldırıya uğradı.

Tavşantepe Köyü'nde canlı yayın yapan Sözcü TV ekibi, köyün çocukları tarafından taşlı saldırıya uğradı.

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