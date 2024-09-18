Narin'in Öldürüldüğü Köyde Yayın Yapan Sözcü TV Ekibi Taşlandı!
Narin'in Öldürüldüğü Köyde Yayın Yapan Sözcü TV Ekibi Taşlandı!
Narin'in öldürüldüğü Tavşantepe Köyü'nde canlı yayın yapan Sözcü TV ekibi, köyün çocukları tarafından taşlı saldırıya uğradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde öldürülen 8 yaşındaki Narin'in soruşturması devam ederken bölgeden yayın yapmak isteyen ekipler sorun yaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köyde kamera görmek istemediklerini ve konuşacak bir şey olmadığını söyleyen köy halkı, Narin'den söz edilmesinden hoşlanmıyor.
Didem Arslan'ın yayınında da köy sakinleri "Sadece kamerayı kapatırsanız konuşuruz" demişlerdi. Dün de benzer bir olay yaşandı.
Tavşantepe Köyü'nde canlı yayın yapan Sözcü TV ekibi, köyün çocukları tarafından taşlı saldırıya uğradı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın