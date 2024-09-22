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Muratcan Yine Kafa Karıştırdı: MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?

Muratcan Yine Kafa Karıştırdı: MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 02:02

MasterChef'te heyecan sürerken eleme heyecanı yine oldukça yüksekti. Bakalım bu hafta MasterChef'te kim elenmiş?

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Geçtiğimiz hafta Beril'in elenmesinin ardından bu hafta Mavi takım kaptanı Alper oldu ve kendisine rakip olarak Erim'i seçti.

Geçtiğimiz hafta Beril'in elenmesinin ardından bu hafta Mavi takım kaptanı Alper oldu ve kendisine rakip olarak Erim'i seçti.
Geçtiğimiz hafta Beril'in elenmesinin ardından bu hafta Mavi takım kaptanı Alper oldu ve kendisine rakip olarak Erim'i seçti.

Mavi takımda Alper, Onur, Emre, Ece, Şirin, Kerem, Ezgi, Nigar, Muratcan ve Nevzat yer aldı.

Mavi takımda Alper, Onur, Emre, Ece, Şirin, Kerem, Ezgi, Nigar, Muratcan ve Nevzat yer aldı.

Kırmızı takım ise Erim, Semih, Kaan, Zübeyde, Beyza, Yudum, Hakan, Ayşe, Bera ve Akın'dan oluştu.

Kırmızı takım ise Erim, Semih, Kaan, Zübeyde, Beyza, Yudum, Hakan, Ayşe, Bera ve Akın'dan oluştu.

İlk dokunulmazlığı Kırmızı takımın kazanmasıyla eleme adayları Şirin ve Kerem oldu.

İlk dokunulmazlığı Kırmızı takımın kazanmasıyla eleme adayları Şirin ve Kerem oldu.
İlk dokunulmazlığı Kırmızı takımın kazanmasıyla eleme adayları Şirin ve Kerem oldu.

İkinci dokunulmazlığı kazanan bu kez Mavi takım oldu ve Kırmızı takımın eleme adayları Yudum ve Beyza oldu.

İkinci dokunulmazlığı kazanan bu kez Mavi takım oldu ve Kırmızı takımın eleme adayları Yudum ve Beyza oldu.
İkinci dokunulmazlığı kazanan bu kez Mavi takım oldu ve Kırmızı takımın eleme adayları Yudum ve Beyza oldu.
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Üçüncü dokunulmazlığı da Mavi takımın kazanmasıyla eleme adayları bu kez Zübeyde ve Erim oldu.

Üçüncü dokunulmazlığı da Mavi takımın kazanmasıyla eleme adayları bu kez Zübeyde ve Erim oldu.
Üçüncü dokunulmazlığı da Mavi takımın kazanmasıyla eleme adayları bu kez Zübeyde ve Erim oldu.

Haftanın son eleme adayı ise Muratcan oldu.

Haftanın son eleme adayı ise Muratcan oldu.

Bu hafta MasterChef'e veda eden isim Yudum oldu.

Bu hafta MasterChef'e veda eden isim Yudum oldu.

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