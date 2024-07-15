Ersin Korkut'un Ünlü Olma Hikâyesinden Survivor Nefise'nin İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Ersin Korkut'un Ünlü Olma Hikâyesinden Survivor Nefise'nin İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Survivor All Star'da Merve Aydın'la birbirlerine oyun sattıkları iddia edilen Nefise Karatay konu ile ilgili açıklamada bulundu. Haberler.com'un pişmanlık sorusu üzerine bu konuyu yanıtlayan Nefise'nin tavırları dikkat çekti.
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MasterChef 2024'de ana kadro sonunda şekilleniyor. Şimdiden kıyasıya bir rekabetin belli olduğu yarışmacılar arasından ana kadroya girmeye hak kazanan ilk isim Zeynep Sena Gültepe oldu! Buyurun kendisini yakından tanıyalım.
Kirli Sepeti'nden ayrılan Gözde Seda Altuner Show TV'nin sevilen dizisine geçti. Birsen Altuntaş, başarılı oyuncunun rolünü ve detayları açıkladı.
Yabani dizisi hayranları, dizinin Rüya ve Yaman'ının görüntülerini Times Square'da yansıtıldığı anları paylaştı. Kerem Bürsin fanları ise "Taklitçisiniz" dedi. Ortalık karıştı.
Kanal D'nin unutulmaz dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Osman karakteriyle büyük beğeni toplayan Emir Berke Zincidi'nin şimdiki hali ortaya çıkmıştı. Zincidi'nin dizide büyük Osman castını canlandıran oyuncuya benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
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Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde olacağı Şehrazad dizisi merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin kadrosuna katılan Emel Çölgeçen dizi hakkında ilk kez konuştu. Bakın, neler söyledi?
Survivor All Star'da bu sezon haddinden fazla kavgaya tanık olduk. Neredeyse her bölümü ayrı kavgayla geçen Survivor'da Acun Ilıcalı da defalarca kez öfkeden çılgına döndü. Ilıcalı, bu kavgaların sebebini açıkladı!
2016-2017 senelerinde yayınlanan İşte Benim Stilim yarışması 7'inci sezon yarışmacılarının günümüzdeki hallerini görünce çok şaşıracaksınız.
Yalı Çapkını'nda Akın karakterine hayat veren Melih Özkaya, yeni sezon için Kanal 7 dizisiyle anlaştı.
Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel'in başı sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan hakaret içeren yorumlarla dertte. Güzel oyuncunun avukatı bu yorumlara daha fazla sessiz kalmayacaklarını dile getirdi ve konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.
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Kanal D'nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın en kötü bölümünde yaşananları Oğuzhan Koç anlattı: "Seyirci hiçbir skeçe gülmedi. Mecburen yapmak zorunda kaldık."
Bir zamanlar Türk televizyonlarında fırtına gibi esen pembe dizileri hatırlıyor musunuz? Her gün aynı saatte televizyon karşısındaki yerini alan izleyicilerin asla unutamayacağı isimlerden biri Natalia Oreiro... Vahşi Güzel'imiz Natalia'nın yıllara meydan okuyan güzelliğini görünce bir kez daha unutulmaz olduğunu anlayacaksınız!
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarına gelen Alan'da kaza sonucu engelli kalan Melike herkesi duygulandırdı. Hikayesi hem herkesi üzdü hem de yaşam mücadelesi gururlandırdı.
Yasak Elma'nın unutulmaz çifti Ender ve Kaya'yı canlandıran Şevval Sam ve Barış Kılıç yıllar sonra bir araya geldi. Sam, rol arkadaşı Kılıç'ı görünce esprili bir gönderme yaptı.
TikToker Emre Korumak, MasterChef jürisinin tadım yaptığı anları taklit ederek izleyenleri güldürdü.
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Bir döneme damga vuran Kaçak Gelinler dizisinde Kainat karakterine hayat veren Deniz Baysal, dizinin yayınlandığı dönem başına gelen rezil olma hikayesiyle herkesi şaşırttı.
Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez karakteriyle izlediğimiz usta oyuncu Aliye Uzunatağan, rolüne nasıl hazırlandığını Emin ve Fatih YouTube kanalına anlattı.
İlk olarak Cem Yılmaz'la rol aldığı reklam filminde izlediğimiz Ersin Korkut, Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni olarak karşımıza çıkmış ve oyunculuk yeteneğiyle hepimizi şaşkına çevirmişti. Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u nasıl ünlü yaptığını yıllar sonra anlattı.
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