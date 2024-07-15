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Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel'in Avukatı Hakaret İçeren Yorumlara Dava Açacaklarını Açıkladı!

Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel'in Avukatı Hakaret İçeren Yorumlara Dava Açacaklarını Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 15:37

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel'in başı sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan hakaret içeren yorumlarla dertte. Güzel oyuncunun avukatı bu yorumlara daha fazla sessiz kalmayacaklarını dile getirdi ve konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

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Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Kan Çiçekleri, sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alıyor.

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Kan Çiçekleri, sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alıyor.

Dizinin sevilen karakterleri Dilan ve Baran ikilisi hemen her gün X'te gündem olmayı başarıyorlar.

Dizinin sevilen karakterleri Dilan ve Baran ikilisi hemen her gün X'te gündem olmayı başarıyorlar.

Ancak bir süredir Dilan karakterini canlandıran Yağmur Yüksel'in başı kendisine yapılan hakaretlerle dertte.

Ancak bir süredir Dilan karakterini canlandıran Yağmur Yüksel'in başı kendisine yapılan hakaretlerle dertte.

Yüksel'in avukatı Av. Volkan Alkılıç da yaptığı paylaşımla bu yorumlara karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Yüksel'in avukatı Av. Volkan Alkılıç da yaptığı paylaşımla bu yorumlara karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

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