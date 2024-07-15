Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel'in Avukatı Hakaret İçeren Yorumlara Dava Açacaklarını Açıkladı!

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel'in başı sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan hakaret içeren yorumlarla dertte. Güzel oyuncunun avukatı bu yorumlara daha fazla sessiz kalmayacaklarını dile getirdi ve konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.