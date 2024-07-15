Acun Ilıcalı Survivor All Star'daki Kavgalar ve Yarışmayla İlgili İtirafta Bulundu!
Acun Ilıcalı Survivor All Star'daki Kavgalar ve Yarışmayla İlgili İtirafta Bulundu!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@343digital/vi...
Survivor All Star'da bu sezon haddinden fazla kavgaya tanık olduk. Neredeyse her bölümü ayrı kavgayla geçen Survivor'da Acun Ilıcalı da defalarca kez öfkeden çılgına döndü. Ilıcalı, bu kavgaların sebebini açıkladı!
Kaynak: 343 Digital
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Survivor'da temposu oldukça yüksek sezon geçtiğimiz ay son buldu. Ogeday'ın şampiyon olduğu sezona neredeyse her gün karşımıza çıkan kavgalar damgasını vurdu.
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Neredeyse her yarışmacının birbiriyle kavga ettiği Survivor'da Pınar'la yaşadığı olay sonrası Sema diskalifiye edilmişti.
Ancak diskalifiye edileceği düşünülen fakat yarışmadaki varlığını sürdüren pek çok isim olmuştu.
Sezon boyu sinir harbi yaşayan Acun Ilıcalı da bu kavgaların neden arttığına dair açıklama yaptı.
Ilıcalı, "Sosyal medyanın belli bir kısmı zaten bize allerjik bakar. Nasıl ki federasyon hiç kimseye yaranamaz, biz burada federasyon gibiyiz. Biz sürekli suçlandığımız için sürekli bizle ilgili komplo teorileri olabiliyor." dedi.
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Kavganın çok olmasının nedenini SMS'in olmamasına bağlayan Acun Ilıcalı, yarışmacıların SMS'e çıkmayacakları için bu şekilde davrandıklarını söyledi. Ayrıca kavgadan rahatsız olmadığını, şu ana kadar çektiği en zevkli proje olduğunu dile getirdi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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