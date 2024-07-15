Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke'nin Büyüyüp Dizideki Gençliğine Benzemesi Hayrete Düşürdü!
Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke'nin Büyüyüp Dizideki Gençliğine Benzemesi Hayrete Düşürdü!
Kanal D'nin unutulmaz dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Osman karakteriyle büyük beğeni toplayan Emir Berke Zincidi'nin şimdiki hali ortaya çıkmıştı. Zincidi'nin dizide büyük Osman castını canlandıran oyuncuya benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
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2010-2013 yılları arasına damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki, pek çok oyuncu için de kariyer yolculuğunu başlatan nokta oldu.
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Dizide küçücük boyuyla devleşecek türden bir oyunculuk yapan Emir Berke Zincidi, Osman karakterine hayat veriyordu.
Tatlılığından ekranın içine düştüğümüz küçük oyuncunun şimdiki hali dün ortaya çıktı!
Ancak Emir Berke Zincidi'nin büyüyüp de dizide Osman'ın gençliğini canlandıran Gün Koper'e benzemesi adeta hayrete düşürdü.
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