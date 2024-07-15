Yalı Çapkını'nın Belalı Akın'ını Canlandırmıştı: Ünlü Oyuncu Dizide Başrolü Kaptı!
Yalı Çapkını'nın Belalı Akın'ını Canlandırmıştı: Ünlü Oyuncu Dizide Başrolü Kaptı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Yalı Çapkını'nda Akın karakterine hayat veren Melih Özkaya, yeni sezon için Kanal 7 dizisiyle anlaştı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son iki sezonun en başarılı yapımlarından biri olmayı başaran Yalı Çapkını bu başarısıyla üçüncü sezon onayını da almayı başarmıştı.
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Sezon sonunda diziden ayrılan pek çok oyuncu olmuş ve yerlerine gelecek isimler de yavaş yavaş belli olmaya başlamıştı.
Dizide Seyran'a yaptığı kötülüklerle bilinen Akın karakterine hayat veren Melih Özkaya da diziden ayrılan isimlerden biri olmuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özkaya'nın yeni adresi belli olmuş. Yeni sezonda Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak Bir Yemin Ettim dizisinin başrolü olmayı başarmış!
Merve Kansu ile birlikte başrollerini paylaşacakları yeni dizileri için tüm ekibe başarılar dileriz!
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